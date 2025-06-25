Клопп назвал игрока, из-за которого "Ливерпуль" мог не купить Алиссона

Бывший главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп назвал игрока, из-за которого "красные" едва не отказались от приобретения голкипера Алиссона.

Слезы Лориса Кариуса после поражения от "Реала" в финале Лиги Чемпионов подтолкнули "Ливерпуль" к покупке Алиссона у "Ромы" за 65 миллионов фунтов.



Алиссон сыграл ключевую роль в становлении "Ливерпуля" как гранда английского и европейского футбола, к настоящему моменту выиграв с "красными" два титула Премьер-Лиги, Кубок Англии, Кубок Лиги, Лигу Чемпионов и клубный Чемпионат Мира.



Однако "Ливерпулю" пришлось бы отказаться от покупки Алиссона, если бы тем летом не сорвался трансфер атакующего полузащитника Набиля Фекира из "Лиона" за 52 млн. фунтов.



"Все мы знаем эту историю вокруг финала Лиги Чемпионов. Нам нужно было оценить и понять, как Кариус отреагирует, как публика отреагирует".



"Все мы надеялись, что он станет сильнее после случившегося. Надеялись, что это может стать поворотным моментом и позволит ему двигаться в хорошем направлении".



"Но затем мы внезапно услышали, что Али стал доступен для трансфера".



"Это было моей абсолютной мечтой. Когда ты мечтаешь или думаешь о своей команде, ты настраиваешь ее игру, начиная с обороны. И в тот момент мы сказали себе: "Окей, давайте попробуем его заполучить".



"Интересная вещь в том, что мы были близки к покупке Фекира. Если бы мы купили Фекира, у нас не осталось бы денег на Али".



"Очевидно, это было довольно важное решение для будущего "Ливерпуля"! — сообщил Клопп в документальном фильме "Alisson: My Story".