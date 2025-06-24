ФИФА расширила дисквалификацию Джексона до двух матчей

Дисквалификация нападающего "Челси" Николаса Джексона на клубном Чемпионате Мира была расширена до двух матчей.

Сыграв всего две минуты после своего выхода на замену против "Фламенго" в минувшую пятницу, Джексон ударил соперниками шипами по ноге.



В результате Николас получил прямую красную карточку, а "Челси", оставшись вдесятером, пропустил еще один гол и потерпел поражение со счетом 3:1.



Правила предусматривают что красная карточка на турнире влечет за собой стандартную дисквалификацию на один матч, однако ФИФА может ужесточить наказание, если увидит такую необходимость.



Как сообщает BBC, ФИФА сочла фол Джексона достаточно серьезным для ужесточения наказания, поэтому к дисквалификации 24-летнего игрока сборной Сенегала был добавлен один матч. Это решение окончательное и обжалованию не подлежит.



Таким образом, Джексон пропустит не только заключительный матч группового этапа против "Эсперанса" в среду утром, но и поединок 1/8 финала, если "Челси" туда попадет.



Добавим, в случае с защитником "Манчестер Сити" Рико Льюисом дисквалификация была расширена до трех матчей.



