Дисквалификация Льюиса расширена до трех матчей
Дисквалификация защитника "Манчестер Сити" Рико Льюиса была расширена до трех матчей.
Напомним, Льюис получил прямую красную карточку в стартовом для "Сити" матче на клубном Чемпионате Мира против "Видада".
После победы со счетом 2:0 главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола выразил свое несогласие с решением рефери и заявил, что его подопечный сыграл в мяч.
Однако ФИФА не поддержала точку зрения Гвардиолы и к стандартной дисквалификации добавила еще два матча, сообщает Sky Sports.
Таким образом, Льюис пропустит матчи против "Аль-Айна" и "Ювентуса" на групповом этапе, а также поединок 1/8 финала, если "Сити" туда попадет.
22.06.2025 22:00
Просмотров: 287
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: