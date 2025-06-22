Дисквалификация Льюиса расширена до трех матчей

Дисквалификация защитника "Манчестер Сити" Рико Льюиса была расширена до трех матчей.

Напомним, Льюис получил прямую красную карточку в стартовом для "Сити" матче на клубном Чемпионате Мира против "Видада".



После победы со счетом 2:0 главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола выразил свое несогласие с решением рефери и заявил, что его подопечный сыграл в мяч.



Однако ФИФА не поддержала точку зрения Гвардиолы и к стандартной дисквалификации добавила еще два матча, сообщает Sky Sports.



Таким образом, Льюис пропустит матчи против "Аль-Айна" и "Ювентуса" на групповом этапе, а также поединок 1/8 финала, если "Сити" туда попадет.



