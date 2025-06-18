Гвардиола не согласен с удалением Льюиса

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола не согласился с удалением своего защитника Рико Льюиса против марокканского "Видада".

В среду "Сити" стартовал на клубном Чемпионате Мира с победы 2:0 над "Видадом", причем заканчивали этот матч "горожане" вдесятером.



На исходе основного времени Льюис получил прямую карточку за то, что в подкате ударил соперника шипами по лицу, но Гвардиоле кажется, что рефери ошибся с решением.



"Он (Льюис) сыграл в мяч, обе его ноги были на земле. Рефери сказал: "Нет, ноги были высоко". Но они на траве! Они в естественном положении".



"У Рико абсолютно не было злого умысла. Но теперь это не имеет значения. Что поделать", — цитирует Гвардиолу Daily Mail.



