Как "Ливерпулю" удалось заполучить Флориана Вирца

"Ливерпуль" провернул пока что самый громкий трансфер этого лета, подписав Флориана Вирца. Рассказываем о том, как чемпиону Премьер-Лиги удалось перебить интерес "Баварии" и других клубов, охотившихся за лидером "Байера".

Флориану Вирцу не составило труда представить себе, как тренировочная база "Ливерпуля" станет его домом. В ноябре, на следующий день после того, как "Ливерпуль" разгромил "Байер" — который на тот момент проиграл только два матча из 68 во всех турнирах — в матче Лиги чемпионов на "Энфилде", Вирц вышел на тренировочные поля в Керби и был потрясен тем, что увидел.



Хаби Алонсо, тренер "Байера" и бывший полузащитник "Ливерпуля", вежливо попросил разрешения использовать базу для разминки на следующее утро после разгрома своей команды со счетом 4:0.



"Ливерпуль" одолжил свое поле, и футболисты "Байера" провели легкую тренировку, подводя итоги поражения предыдущим вечером. Для Вирца, жемчужины немецкого футбола, это было ярким предвкушением будущего.



Вирц не скрывал своего восхищения инфраструктурой, и это дало "Ливерпулю" сильную позицию для того, чтобы провернуть его трансфер уже этим летом.



В ноябре Вирц только что выиграл дубль — Бундеслигу и Кубок Германии — и все еще был сосредоточен на "Байере" и их приключении в Лиге Чемпионов. Большая часть шума вокруг его будущего была связана с тем, присоединится ли он к соперникам из "Баварии" — клубу, который долгое время считался наиболее вероятным направлением для плеймейкера.



Однако скорость, с которой "Ливерпуль" убедил Вирца присоединиться, несмотря на сильный интерес со стороны других клубов, включая "Манчестер Сити", сыграла решающую роль.



В марте "Ливерпуль" впервые обратился к "Байеру" с просьбой разрешить вступить в переговоры с Вирцем. Спортивный директор Ричард Хьюз возглавил этот процесс и изложил Вирцу и членам его ближайшего окружения амбициозные планы на будущее.



Когда немецкий футболист принял свое решение, он сделал это, полагая, что присоединится к команде, которая в ближайшие годы будет готова бороться за победу в Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов.



В начале мая Вирц сообщил "Байеру", что покидает клуб и хочет попробовать свои силы в новой лиге. Вскоре после этого "Бавария" поняла, что Флориан не присоединится к ней, поскольку выбирает "Энфилд". "Реал" также знал о его предпочтениях и поэтому решил не проявлять к нему повышенного интереса. Алонсо, сменивший Карло Анчелотти на посту главного тренера Королевского клуба в конце сезона, сосредоточился на укреплении других позиций, несмотря на свои давние отношения с Вирцем, игроком, которого он очень ценил.



Для "Ливерпуля" привлекательность Вирца была очевидна. Это чрезвычайно талантливый игрок, который еще не достиг пика своей карьеры — ему всего 22 года — и вдобавок универсален. Главный тренер Арне Слот обсуждал возможность использования Вирца в качестве 10-го номера, но Флориан также может сыграть на фланге или в качестве нападающего, хотя это не его предпочтительные позиции.



Задача Хьюза состояла в том, чтобы заключить выгодную сделку для "Ливерпуля" в рамках ограничений, установленных владельцами из Fenway Sports Group, которые регулярно подвергаются критике со стороны части болельщиков "Ливерпуля" за то, что не проявляют достаточной активности на трансферном рынке.



Это не совсем справедливо — летом 2023 года "Ливерпуль" предложил 110 миллионов фунтов за Мойсеса Кайседо из "Брайтона", но эквадорец выбрал "Челси", что руководители "Энфилда" часто приводят в качестве доказательства своей готовности платить большие деньги за нужного игрока.



Это также относится к суммам, уплаченным ранее за вратаря Алиссона (66.8 млн. фунтов) и центрального защитника Виргла ыан Дейка (75 млн. фунтов), которые на тот момент были мировыми рекордами на своих позициях. Но руководство клуба с "Энфилда" также настаивало на том, что самоокупаемая бизнес-модель FSG не должна быть нарушена по прихоти — игрок должен стоить своих денег, и Вирц был признан именно таким.



Хьюз провел сложные, но дружеские переговоры со спортивным директором "Байера" Симоном Рольфесом. Эти переговоры не были быстрыми, что неудивительно, учитывая размеры сумм, но они также были уважительными.



Поскольку основная часть сделки — а именно гарантированные 100 миллионов фунтов — была согласована на раннем этапе, переговоры в основном касались согласования дополнительных условий и бонусной суммы, которая будет выплачена, если Вирц поможет "Ливерпулю" выиграть Премьер-Лигу или Лигу Чемпионов, а также в случае, если он получит "Золотой мяч".



Хотя "Ливерпуль" надеялся на быстрое решение, он также проявил терпение. Не было необходимости торопиться с заключением сделки, учитывая, что большинство игроков не вернутся в Керби до 7 июля. Плюс присутствовала уверенность "Ливерпуля" в том, что Вирц заинтересован только в переходе к ним.



Для Хьюза было ясно одно: "Ливерпуль" не намеревался достигать оценки в 127 млн. фунтов, которую "Байер" первоначально установил для Вирца. Согласившись на окончательную сумму в 116 млн. фунтов, Хьюз и Рольфес смогли пожать друг другу руки, и оба почувствовали гордость за результат.



Приобретение такого таланта, как Вирц, который значительно усилит атаку и поможет сформировать будущее команды, является еще одним стимулом для "Ливерпуля" после успешного сезона, завершившегося завоеванием титула. Что касается "Байера", то в случае активации дополнительных условий он может похвастаться самой высокой трансферной суммой, когда-либо полученной немецким клубом.



Размер этой сделки также может побить британский трансферный рекорд, который "Челси" заплатил "Брайтону" за Мойсеса Кайседо два года назад, но только в том случае, если Вирц будет достаточно успешен на "Энфилде", чтобы активировать все условия для бонусов. "Ливерпуль" будет более чем счастлив их оплатить, учитывая, что это будет означать продолжение успешного старта под руководством Слота.



Несмотря на рекордные цифры, связанные с этой сделкой, Вирц по-прежнему вписывается в существующую структуру заработной платы клуба и будет зарабатывать около 10.2 млн. фунтов в год, а с учетом бонусов, связанных с результатами, эта сумма может вырасти до 12.8 млн фунтов. Как и в случае с другими сделками, которые "Ливерпуль" заключал на протяжении многих лет, Вирц также будет иметь возможность заработать больше в зависимости от времени, которое он проведет в клубе.



На протяжении всей своей карьеры Вирц и его семья всегда ставили спортивный проект выше денег, и эта позиция вновь проявилась во время переговоров с "Ливерпулем".



Вирц был твердо настроен на то, чтобы его новый клуб подходил ему с футбольной точки зрения. Он придерживался этого подхода, когда присоединился к "Байеру" в 2020 году: устав от привычки "Кельна" регулярно менять тренеров и играть в пассивный футбол, ему понравилась перспектива продолжить свое развитие под руководством нацеленного на атаку Петера Боса, тогдашнего тренера "Байера", в клубе с хорошей инфраструктурой и амбициозными планами.



Слот тоже имел четкий план для Вирца, который за последние два сезона забил 34 гола и сделал 35 результативных передач, а также получил положительную оценку, когда аналитическая команда клуба проанализировала его историю.



Голландец точно сказал ему, где он будет играть, и это было более привлекательным, чем любые финансовые стимулы, тем более что налицо проблема, как он впишется в состав "Баварии" рядом с Джамалом Мусиалой. Вирц хотел быть в центре своей новой команды, и так и будет на "Энфилде".



Когда было достигнуто соглашение, Вирц все еще находился в отпуске после изнурительного сезона с "Байером", а затем дополнительных матчей за сборную в полуфинале Лиги Наций и игре за третье место.



То, что сделка была заключена в начале лета, значительно помогает "Ливерпулю" в планировании предсезонной подготовки, а также Вирцу, у которого теперь есть больше времени, чтобы освоиться в клубе перед сезоном, который стартует матчем за Суперкубок Англии против "Кристал Пэлас" на стадионе "Уэмбли" 9-10 августа.



Вирц посетил северо-запад Англии несколько недель назад, чтобы посмотреть возможные варианты проживания, и его воодушевил переезд его друга Джреми Фримпонга, который также перешел в "Ливерпуль" из "Байера" этим летом.



Наличие рядом с ним товарища, с которым он хорошо знаком, как на поле, так и за его пределами, должно немного облегчить процесс адаптации. Команда по работе с игроками "Ливерпуля" окажет ему помощь, а время, уже проведенное на тренировочной базе клуба, помогло убедить Вирца, который подписал пятилетний контракт, что это будет идеальным следующим шагом в его карьере.



Вирц, один из самых востребованных плеймейкеров в Европе, считается игроком, который может еще больше усилить команду, что не так просто, учитывая стандарты, установленные в прошлом сезоне. Слот сказал в конце прошлого сезона, что самым сложным испытанием этого лета будет поиск игроков, которые будут лучше тех, что уже есть в клубе, но "Ливерпуль", похоже, справляется с этой задачей.



Не было никакой гарантии, что они получат нужного человека, поэтому среди других вариантов, которые рассматривались, значился Райан Шерки из "Лиона". Слот даже прервал свой летний отпуск, чтобы в конце мая поехать на юг Франции и встретиться с Шерки. В конечном итоге, однако, полузащитник перешел в "Манчестер Сити".



"Ливерпуль" вел себя тихо в последние три трансферных окна, предпочитая работать с уже имеющимися игроками, а не искать альтернативы. Добавьте к этому прибыльный сезон после возвращения в Лигу Чемпионов, доход от победы в Премьер-Лиге (который, по недавним подсчетам The Athletic, составил около 181 млн. фунтов) и рекордные показатели в коммерческом отделе, где доходы резко выросли — неудивительно, что "Ливерпуль" привел свои дела в порядок в начале этого лета.



Еще есть возможности для новых приобретений: согласован трансфер на 40 млн. фунтов левого защитника "Борнмута" Милоша Керкеза, а также возможны вакансии на других позициях, если имеющиеся игроки уйдут из клуба.



По-прежнему ведутся дискуссии о возможности подписания центрального нападающего, а центральный защитник — еще одна позиция, которую необходимо усилить, если Джарелл Куанса перейдет в "Байер", а Ибраима Конате решит не продлевать контракт, который истекает следующим летом.

Однако, что бы ни случилось дальше, рекордная сделка по Вирцу станет самой заметной сделкой лета и может помочь оживить линию нападения на долгие годы.



Максим Загребин, по материалам The Athletic, специально для FAPL.ru