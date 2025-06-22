"Брайтон" готов заплатить 40 млн. фунтов за Эллиотта

"Брайтон" определил полузащитника "Ливерпуля" Харви Эллиотта своей ключевой трансферной целью на это лето.

После окончания сезона 2024/25 Эллиотт признался, что любит "Ливерпуль", но ставит свою личную карьеру выше, а карьере Харви отчаянно не хватает регулярной игровой практики.



В чемпионском для "Ливерпуля" сезоне Премьер-Лиги Эллиотт отметился только двумя появлениями с первых минут, а теперь Харви будет еще сложнее проходить в состав "красных" из-за конкуренции с дорогостоящим новичком Флорианом Вирцем.



Этой ситуацией надеется воспользоваться "Брайтон", который, как утверждает Evening Standard, готов предложить 40 миллионов фунтов за 22-летнего англичанина.



При этом интерес к Эллиотту существует со стороны других клубов Премьер-Лиги и даже из-за рубежа.