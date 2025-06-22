"Брайтон" готов заплатить 40 млн. фунтов за Эллиотта
"Брайтон" определил полузащитника "Ливерпуля" Харви Эллиотта своей ключевой трансферной целью на это лето.
После окончания сезона 2024/25 Эллиотт признался, что любит "Ливерпуль", но ставит свою личную карьеру выше, а карьере Харви отчаянно не хватает регулярной игровой практики.
В чемпионском для "Ливерпуля" сезоне Премьер-Лиги Эллиотт отметился только двумя появлениями с первых минут, а теперь Харви будет еще сложнее проходить в состав "красных" из-за конкуренции с дорогостоящим новичком Флорианом Вирцем.
Этой ситуацией надеется воспользоваться "Брайтон", который, как утверждает Evening Standard, готов предложить 40 миллионов фунтов за 22-летнего англичанина.
При этом интерес к Эллиотту существует со стороны других клубов Премьер-Лиги и даже из-за рубежа.
22.06.2025 23:00
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Последние комментарии:
Отличная цена. Надо продавать Харви. Ему играть нужно.
Если выручим
82 млн за Келлехера, Куансу и Эллиота + 10 за Трента. Получается Керкез + Фримпонг + защитник только эти трансферы окупили.
+ Хуйнез, Кьеза, Роббо/Цимикас, Жота мб на выход.
И вот форвард.
Отличный бизнес
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