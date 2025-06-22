"Брайтон" готов заплатить 40 млн. фунтов за Эллиотта

Харви Эллиотт "Брайтон" определил полузащитника "Ливерпуля" Харви Эллиотта своей ключевой трансферной целью на это лето.

После окончания сезона 2024/25 Эллиотт признался, что любит "Ливерпуль", но ставит свою личную карьеру выше, а карьере Харви отчаянно не хватает регулярной игровой практики.

В чемпионском для "Ливерпуля" сезоне Премьер-Лиги Эллиотт отметился только двумя появлениями с первых минут, а теперь Харви будет еще сложнее проходить в состав "красных" из-за конкуренции с дорогостоящим новичком Флорианом Вирцем.

Этой ситуацией надеется воспользоваться "Брайтон", который, как утверждает Evening Standard, готов предложить 40 миллионов фунтов за 22-летнего англичанина.

При этом интерес к Эллиотту существует со стороны других клубов Премьер-Лиги и даже из-за рубежа.




Метки Брайтон, Ливерпуль, Эллиотт

Автор mihajlo   

Дата 22.06.2025 23:00

Количество просмотров Просмотров: 218

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. felix-the-cat 22.06.2025 23:18 # felix-the-cat
    Отличная цена. Надо продавать Харви. Ему играть нужно.

    Если выручим

    82 млн за Келлехера, Куансу и Эллиота + 10 за Трента. Получается Керкез + Фримпонг + защитник только эти трансферы окупили.

    + Хуйнез, Кьеза, Роббо/Цимикас, Жота мб на выход.
    И вот форвард.

    Отличный бизнес

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий




Поиск: