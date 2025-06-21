Шерингем раскритиковал босса МЮ за слова о титуле

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Тедди Шерингем раскритиковал исполнительного директора "красных дьяволов" Омара Беррада за слова насчет завоевания титула Премьер-Лиги.

На днях Беррада озвучил цель по завоеванию титула к 2028 году. Однако Шерингему подобное высказывание кажется неуместным после сезона, в котором команда Рубена Аморима заняла только 15-е место.



"Комментарии Омара Беррады похожи на сказку. В футбольных клубах вы должны совершать маленькие шаги, чтобы подняться наверх. Если вы видите, что эти маленькие шаги воодушевляют и совершаются в правильном направлении, тогда вы можете смотреть в будущее с позитивом".



"Но когда люди выходят и произносят такие речи, это выглядит несбыточной мечтой и источником давления, тогда как вы должны дать тренеру время наладить вещи".



"Манчестер Юнайтед" должен улучшить свои результаты. Это нормально, что они говорят о своем намерении прибавить в следующем сезоне, но я думаю, они ничуть не близки, чтобы походить на прежний "Манчестер Юнайтед", и нет сомнений, что Рубен Аморим будет под давлением".



"Если он начнет новый сезон, как закончил предыдущий, случиться может только одно", — цитирует Шерингема The Independent.