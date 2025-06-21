Шерингем раскритиковал босса МЮ за слова о титуле
Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Тедди Шерингем раскритиковал исполнительного директора "красных дьяволов" Омара Беррада за слова насчет завоевания титула Премьер-Лиги.
На днях Беррада озвучил цель по завоеванию титула к 2028 году. Однако Шерингему подобное высказывание кажется неуместным после сезона, в котором команда Рубена Аморима заняла только 15-е место.
"Комментарии Омара Беррады похожи на сказку. В футбольных клубах вы должны совершать маленькие шаги, чтобы подняться наверх. Если вы видите, что эти маленькие шаги воодушевляют и совершаются в правильном направлении, тогда вы можете смотреть в будущее с позитивом".
"Но когда люди выходят и произносят такие речи, это выглядит несбыточной мечтой и источником давления, тогда как вы должны дать тренеру время наладить вещи".
"Манчестер Юнайтед" должен улучшить свои результаты. Это нормально, что они говорят о своем намерении прибавить в следующем сезоне, но я думаю, они ничуть не близки, чтобы походить на прежний "Манчестер Юнайтед", и нет сомнений, что Рубен Аморим будет под давлением".
"Если он начнет новый сезон, как закончил предыдущий, случиться может только одно", — цитирует Шерингема The Independent.
21.06.2025 10:00
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15-е место “Манчестер Юнайтед” в чемпионате под руководством Рубена Аморима — это существенный провал по меркам клуба, который 20 раз выигрывал чемпионат. При этом цель завоевать титул к 2028 году — звучит очень отдалённо: это минимум четыре полноценных сезона для серьёзной перестройки. Громкие заявления создают избыточное давление и у болельщиков, и у тренера: каждое поражение или ничья превращаются в повод для критики «несбыточной мечты».
До 2028-го остаётся три полноценных цикла — с учётом того, что на реанимацию больших клубов уходит обычно 3–5 лет, такая цель теоретически возможна… но только при условии:
1. Стабильного менеджмента: без частых смен тренеров и стиля.
2. Продуманной селекции: грамотные трансферные решения и развитие своих молодёжи.
3. Сбалансированного бюджета: чтобы не нарваться на санкции УЕФА и не подорвать финансовую устойчивость.
Без этих трёх опор амбиция рискует остаться красивым лозунгом.
Заявления топ‑менеджмента автоматически перекладывают ответственность на тренера. Если сезон 2025/26 начнётся так же неровно, как предыдущий, давление на Аморима вырастет многократно. При этом быстрая победа в АПЛ с современным ландшафтом (конкуренция “Арсенала”, “Ман Сити”, “Ливерпуля”, “Челси”, “Тоттенхэма”) выглядит маловероятной без серьёзной перестройки.
Тедди Шерингем справедливо призывает к реалистичной, поэтапной стратегии. «Юнайтед» нуждается не в красивых датах на бумаге, а в продуманных шагах: от укрепления обороны и центра поля до выстраивания стабильной системы игры. Лозунги о чемпионстве к 2028 году могут мотивировать — но лишь при условии, что за ними последуют чёткие планы и ежедневная работа.
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В первом туре дадим по щекам за такие слова
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