Босс МЮ поставил задачу по завоеванию титула Премьер-Лиги к 2028 году

Исполнительный директор "Манчестер Юнайтед" Омар Беррада озвучил цель по завоеванию титула Премьер-Лиги к 2028 году.

Сезон 2024/25 "Юнайтед" завершил на 15-м месте в высшем дивизионе, что стало худшим результатом для клуба с "Олд Траффорд" за более чем полвека.



Однако Беррада считает, что его клуб должен быть амбициозным и стремиться к чемпионству в ближайшие три сезона.



"Нам важно поставить перед собой ряд целей в рамках определенного периода времени, чтобы мы могли сосредоточить свои усилия и энергию на достижении этих целей".



"И если вы спросите меня сегодня, может ли наша команда выиграть титул Премьер-Лиги к 2028 году, то я скажу да, конечно. Мы только что финишировали 15-ми, и это кажется невыполнимой задачей, но почему бы не стремиться к этому? Почему бы не сделать все, что в наших силах?" — цитирует Беррада The Telegraph.