"Фулхэм" задумывается о возвращении Палиньи

"Фулхэм" изучает возможность по возвращению полузащитника Жоау Палиньи из немецкой "Баварии".

Не сумев этого сделать годом ранее, прошлым летом Палинья все-таки осуществил свою мечту и отправился в "Баварию" по сделке стоимостью 48 миллионов фунтов.



Однако к тому времени в "Баварии" сменился главный тренер, и при Венсане Компани 29-летний португалец не смог закрепиться в стартовом составе.



Палинья не отчаивается и по-прежнему готов сражаться за место в основе, однако "Бавария" открыта к предложениям других клубов по Жоау.



По информации Daily Mail, сразу несколько представителей Премьер-Лиги, включая "Фулхэм", изучают возможность приглашения Палиньи в аренду с последующим выкупом, но зарплата Жоау может стать проблемой для "дачников".



Этим летом "Фулхэм" пока не произвел никаких приобретений, но при этом попрощался с 13 игроками, включая Виллиана и Карлоса Винисиуса, чьи контракты истекают.