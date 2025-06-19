Партей, вероятно, покинет "Арсенал"

Переговоры "Арсенала" с полузащитником Томасом Партеем насчет нового контракта зашли в тупик.

В минувшем сезоне Партей был ключевым игроком "Арсенала", практически не зная проблем со здоровьем, которые мешали ему в предыдущие годы.



После столь уверенного сезона в исполнении Партея "Арсенал" выразил желание продлить истекающий в конце сезона контракт 32-летнего игрока сборной Ганы.



Однако ESPN ожидает, что "Арсеналу" не удастся предотвратить уход Партея свободным агентом. По информации источника, переговоры сторон находятся в "полном тупике".



Таким образом, Партей может стать второй большой потерей "Арсенала" в полузащите этим летом после Жоржиньо, который ушел в "Фламенго".



Партей вызывает интерес у множества клубов со всего мира, включая "Барселону" и представителей турецкого первенства.