Партей, вероятно, покинет "Арсенал"
Переговоры "Арсенала" с полузащитником Томасом Партеем насчет нового контракта зашли в тупик.
В минувшем сезоне Партей был ключевым игроком "Арсенала", практически не зная проблем со здоровьем, которые мешали ему в предыдущие годы.
После столь уверенного сезона в исполнении Партея "Арсенал" выразил желание продлить истекающий в конце сезона контракт 32-летнего игрока сборной Ганы.
Однако ESPN ожидает, что "Арсеналу" не удастся предотвратить уход Партея свободным агентом. По информации источника, переговоры сторон находятся в "полном тупике".
Таким образом, Партей может стать второй большой потерей "Арсенала" в полузащите этим летом после Жоржиньо, который ушел в "Фламенго".
Партей вызывает интерес у множества клубов со всего мира, включая "Барселону" и представителей турецкого первенства.
19.06.2025 17:00
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