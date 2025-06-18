Рейндерс: "Я могу многому научиться у Гюндогана"

Новичок "Манчестер Сити" Тиджани Рейндерс заявил, что хочет помогать команде, как это в свои лучшие годы делал Илкай Гюндоган.

На прошлой неделе "Сити" приобрел Рейндерса у "Милана" за 46.3 млн. фунтов, и Тиджани сразу же принялись сравнивать с покинувшим "Этихад" Кевином Де Брюйне.



Но самому Рейндерсу, который в минувшем сезоне забил 10 голов в Серии А и 15 во всех соревнованиях, больше нравится сравнение с Гюндоганом, который долгое время считался эталоном 8-го номера.



"Гюндоган — тот, у кого я могу многому научиться. Приятно видеть его рядом и наблюдать, как он это делает".



"Это то, что я делал в прошлом сезоне с "Миланом", стараясь чаще попадать в список отличившихся. Будучи полузащитником, тебе очень важно забивать голы, и именно к этому я стремлюсь. К этому и к результативным передачам", — цитирует Рейндерса The Guardian.