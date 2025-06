Светская хроника за среду

"Арсенал" не готов переплачивать за Беньямина Шешко. Стало известно, когда Милош Керкез перейдет в "Ливерпуль". Гарет Саутгейт хочет возглавить сборную Польши. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за среду.

"Арсеналу" придется заплатить от 68.4 до 85.5 млн. фунтов, чтобы заполучить нападающего "РБ Лейпциг" Беньямина Шешко, но для "канониров" это чересчур. (Sky Sport Germany)



"Астон Вилла" лидирует в борьбе за полузащитника "Ливерпуля" Харви Эллиотта. (Birmingham Mail)



"Ливерпуль" завершит приобретение защитника "Борнмута" Милоша Керкеза за 40 млн. фунтов на следующей неделе. (talkSPORT)



"Бавария" нацелится на Каору Митому из "Брайтона" и Коди Гакпо из "Ливерпуля", если не сможет заполучить вингера "Атлетика" Нико Уильямса. (Sky Sport Germany)



Нападающий "Ливерпуля" Луис Диас в приоритете для "Барселоны" относительно Нико Уильямса. (Diario AS)



Джейми Гиттенс из дортмундской "Боруссии" остается приоритетной целью "Челси" среди вингеров. (Sky Sport Germany)



"Страсбур" хочет выкупить голкипера Джордже Петровича у "Челси" после сезона аренды. (Ben Jacobs)



"Наполи" пытается приобрести вингера "Манчестер Юнайтед" Джейдона Санчо. (Di Marzio)



"Юнайтед", "Рома" и "Наполи" хотят вингера "Ноттингем Форест" Каллума Хадсон-Одои. (The Sun)



Саудовские клубы интересуются полузащитником "Ньюкасла" Жоэлинтоном. (talkSPORT)



Переход полузащитника "Страсбура" Хабиба Диарра в "Лидс" маловероятен. (Ben Jacobs)



Защитник "Борнмута" Макс Ааронс стал целью для "Рейнджерс". (Daily Record)



"Трабзонспор" хочет приобрести защитника "Ипсвича" Акселя Туанзебе. (Takvim)



"Форест" интересуется полузащитником "Палмейраса" Ричардом Риасом, чей контракт предусматривает отступные в 85 млн. фунтов. (Givemesport)



Другое



Бывший рулевой "Аякса" Франческо Фариоли заинтересован в работе с "Брентфордом". (talkSPORT)



Роб Эдвардс будет назначен новым главным тренером "Мидлсбро" в четверг. (talkSPORT)



Рубен Селлес сменит Криса Уайлдера на посту главного тренера "Шеффилд Юнайтед". (Sky Sports)



Бывший наставник сборной Англии Гарет Саутгейт выразил желание возглавить сборную Польши. (Daily Mail)



17-летний игрок "Барселоны" Ламин Ямаль проводит отпуск с 30-летней женщиной. (The Sun)