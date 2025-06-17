FA обвинила Кута в оскорблении Клоппа

Бывшему рефери Премьер-Лиги Дэвиду Куту были предъявлены обвинения насчет оскорбления главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа.

Напомним, на судейской карьере Кута был поставлен крест, когда посреди минувшего сезона в свет вышли ряд скандальных публикаций насчет Дэвида.



Все началось с распространившегося в ноябре видео, которое было снято еще в июле 2024 и на котором Кут называет "Ливерпуль" "дерьмом", а Клоппа — "немецкой п**дой".



Как раз после того видео Кут был отстранен от работы судейским корпусом и впоследствии уволен. Ни публичное раскаяние, ни каминг-аут уже не спасли Дэвида.



В опубликованном сейчас заявлении FA говорится, что Кут оскорбил Клоппа, при этом сославшись на национальность Юргена. Теперь Дэвиду надлежит ответить на предъявленные обвинения.



Ассоциация также сообщает, что подозрения насчет нарушения Кутом запрета на ставки не подтвердились, поэтому дело было закрыто без выдвижения обвинений.