Итоги сезона Премьер-Лиги 2024/25. Часть 2

Мохамед Салах Завершаем подводить итоги сезона в английской Премьер-Лиге и проанализируем выступления команд, которые будут представлять Англию в еврокубках.



НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ

Лучший бомбардир: Крис Вуд — 20
Лучший ассистент: Энтони Эланга — 11
Лучший игрок: Морган Гиббс-Уайт
Разочарование: Морато
Открытие: Мурильо

Ожидания

"Ноттингем Форест" долгое время был примером того, как не нужно работать на трансферном рынке, но после нескольких волн массовых закупок "лесники", наконец, перешли в режим точечных усилений того состава, который удалось сформировать ранее. Нуну Эшпириту Санту уже успел изучить свою команду, и возможность провести с ней полноценную предсезоную подготовку обещала прогресс "Форест" в новом сезоне.

Сезон

Крис Вуд Но то, как прибавили "лесники" при Нуну, шокировало многих, даже самих болельщиков "Форест". Команда, которой многие по привычке прогнозировали борьбу за выживание, начала сезон очень уверенно, в четвертом туре победил "Ливерпуль" и прочно обосновалась в зоне Лиги Чемпионов, стабильно набирая очки со своей уверенной и сбалансированной игрой. Невероятно полезным приобретением оказался сербский защитник Никола Миленкович, который не только сделал оборону "Форест" надежной, но и регулярно забивал головой. Лучший сезон в карьере провел форвард Крис Вуд, много забивая с передач вингеров Энтони Эланги и Каллума Хадсон-Одои, на новый уровень вышел плеймейкер команды Морган Гиббс-Уайт.

Оценка

Отлично. Да, в итоге "Форест" все же не удалось пробиться в Лигу Чемпионов, но сезон команды Нуну все равно был шедевральным, если соотносить результат с предсезонными ожиданиями. "Лесники" превзошли все самые радужные прогнозы и завалились лишь на финише, но шансы на Лигу Чемпионов команда сохраняла до последних минут последнего матча в чемпионате, что само по себе является большим достижением.

АСТОН ВИЛЛА

Лучший бомбардир: Олли Уоткинс — 16
Лучший ассистент: Олли Уоткинс, Морган Роджерс — по 10
Лучший игрок: Морган Роджерс
Разочарование: Дониэлл Мален
Открытие: Морган Роджерс

Ожидания

"Астон Вилла" пробилась в Лигу Чемпионов, и ее заведомо ожидал сложный сезон новых испытаний. С опытнейшим Унаи Эмери игра на несколько фронтов не казалась губительной перспективой для "вилланов", но состав нужно было укрепить и количественно, и качественно. Эмери получил целую группу новичков — как готовых к игре в основе уже сейчас (Онана, Мален), так и тех, кто был куплен на перспективу. Было очень интересно понаблюдать за "Виллой" в Лиге Чемпионов, но большим вызовом для Эмери виделось и попадание в топ-4 Премьер-Лиги.

Сезон

Олли Уоткинс и Маркус Рэшфорд "Вилле" все же не удалось справиться с игрой на несколько фронтов, но в первую очередь потому, что она успешно выступила в Лиге Чемпионов, пробившись в четвертьфинал турнира и уступив там в равной борьбе лишь будущему обладателю трофея в лице ПСЖ. В чемпионате у "Виллы" были провалы — в ноябре и феврале, как раз когда проходили важнейшие матчи в Лиге Чемпионов. Зимой Эмери получил опытнейших Марко Асенсио и Маркуса Рэшфорда, но если испанец стал реальным усилением, то форвард "Манчестер Юнайтед", скорее, разочаровал и отобрал игровое время у Олли Уоткинса, который был и остается главной ударной силой команды в атаке.

Оценка

Хорошо. Стабильно из сезона в сезон играть в Лиге Чемпионов "Вилла" пока что не готова, но в условиях нынешней конкуренции это сделать невероятно трудно даже признанным грандам. Команды, которые не отвлекаются на еврокубки, имеют ряд преимуществ, но для "Виллы" и ее болельщиков даже Лига Европы — отличная возможность весело провести евросезон. Вдобавок есть надежда, что с Эмери удастся рано или поздно выиграть трофей, и в новом сезоне "вилланы" будут большими фаворитами Лиги Европы, вполне обоснованно. Команда становится сильнее с каждым годом работы Эмери на "Вилла Парк", и этот союз просто обречен на успех и пополнение клубного музея призами.

НЬЮКАСЛ

Лучший бомбардир: Александер Исак — 23
Лучший ассистент: Джейкоб Мерфи — 10
Лучший игрок: Александер Исак
Разочарование: Шон Лонгстафф
Открытие: Льюис Майли

Ожидания

"Ньюкасл" — еще одна амбициозная команда, претендующая на регулярное попадание в Лигу Чемпионов. "Сороки" не смогли справиться с игрой на два фронта в предыдущем сезоне, но отсутствие еврокубков на сей раз должно было стать их преимуществом перед рядом конкурентов. Важно, что клуб не потерял никого из лидеров и что руководство "сорок" продолжило верить в Эдди Хау. Главной задачей для менеджера на сезон виделось возвращение клуба в Лигу Чемпионов, но параллельно можно было замахнуться и на какой-то внутренний трофей.

Сезон

Александер Исак и Бруно Гимараэс Хау отблагодарил руководство клуба за доверие и справился с задачей на отлично — "Ньюкасл" возвращается в главный европейский турнир, а вдобавок впервые за очень долгое время клуб завоевал трофей, обыграв "Ливерпуль" в финале Кубка Лиги. Если в Кубке Лиги "сороки" были действительно великолепны, то в чемпионате им немного повезло — даже поражение в последнем матче с "Эвертоном" не помешало занять пятое место, поскольку конкуренты не смогли воспользоваться оплошностью "сорок". Команда Хау выходила на пик формы дважды — в декабре и апреле, когда просто уничтожала всех соперников, разгромив в числе прочих "Виллу" и "Манчестер Юнайтед". Именно эти отрезки и позволили финишировать на пятом месте, которое сейчас дает возможность сыграть в Лиге Чемпионов.

Оценка

Отлично. "Ньюкасл" был очень хорош, когда выходил на пик формы, и целый ряд игроков в команде Хау провели свой лучший сезон в карьере — в первую очередь стоит говорить о бомбардире Александере Исаке и плеймейкере Бруно Гимараэсе. Круто справлялись с ролью "оруженосцев" Джейкоб Мерфи и Энтони Гордон, вернулся после дисквалификации Сандро Тонали, на высоком уровне провел кампанию Жоэлингтон. Хау удалось создать условия, в которых даже желавший поначалу уйти Тонали отдавался на поле на все сто, а игроки своей игрой и результатами убедили руководство "сорок", что именно Хау — тот человек, который поведет клуб и команду вперед, к прогрессу и трофеям.

ЧЕЛСИ

Лучший бомбардир: Коул Палмер — 15
Лучший ассистент: Коул Палмер — 8
Лучший игрок: Коул Палмер
Разочарование: Роберт Санчес
Открытие: Нони Мадуэке

Ожидания

"Челси" получил нового менеджера и свежую пачку молодых талантов, начав строительство команды заново с Энцо Мареской. Было принято решение выкупить Жоау Фелиша, а также в "Челси" поверили в возможность реанимировать талант Джейдона Санчо, после чего у Марески голова пошла кругом от обилия атакующих игроков. Разобраться с большим ростером и создать условия для прогресса и конкуренции игроков — такими были первоочередным задачи Марески на "Стэмфорд Бридж".

Сезон

Энцо Мареска и Коул Палмер Разгружать ростер пришлось зимой, когда Мареска уже изучил всех и начал отсеивать лишних игроков, но сначала итальянец давал шанс проявить себя всем — если не в чемпионате, то в Лиге Конференций, где "Челси" играл резервным составом. Стартовали "синие" вполне удачно и в ряде матчей ярко проявили себя в атаке. В условиях жесткой конкуренции вингеры и атакующие полузащитники играли на максимуме своих возможностей, а дирижировал всем Коул Палмер, ставший настоящим лидером молодой команды. Кризис грянул в зимние месяцы, когда "Челси" не мог выиграть на протяжении пяти матчей, но ближе к весне команда Марески вернула лучшую форму и завершила чемпионат на комфортном четвертом месте, прибавив к возвращению в Лигу Чемпионов трофей в Лиге Конференций.

Оценка

Хорошо. Мареске удалось быстро разобраться во вверенном ему скоплении талантов и создать условия здоровой конкуренции. Возникли проблемы с вратарской позицией, где не было стабильности и регулярно ошибались и Роберт Санчес, и молодой Филип Йоргенсен, но в атаке у "Челси" получалось многое, и именно за счет высокого качества креативных игроков "синие" регулярно набирали очки, решив в итоге главную задачу на сезон. Победа в Лиге Конференций стала наградой Мареске за умение правильно распределять силы в условиях игры на несколько фронтов и намеком на то, что "Челси" возвращается в Лигу Чемпионов не для того, чтобы быть там статистом.

МАНЧЕСТЕР СИТИ

Лучший бомбардир: Эрлинг Холанд — 22
Лучший ассистент: Савиньо — 8
Лучший игрок: Йошко Гвардиол
Разочарование: Фил Фоден
Открытие: Нико О'Райли
Ожидания

В случае с "Манчестер Сити" ожидания перед сезоном всегда связаны с возможными победами практически во всех турнирах, в которых команда Гвардиолы принимает участие. На трансферном рынке "горожане" вели себя скромно и ограничились возвращением Илкая Гюндогана, а также переводом из дочернего "Труа" Савиньо, прекрасно проявившего себя в "Жироне". Состав "горожан" казался и без того сильным, а Хосеп Гвардиола, как известно, не любит работать с большим ростером, предпочитая проходить сезон с обоймой в 17-18 футболистов.

Сезон

Хосеп Гвардиола Как оказалось, "Сити" все же стоило поработать на трансферном рынке активнее, так как в команде назрела перезагрузка, момент которой Гвардиола и менеджмент клуба прозевали. Целый ряд игроков (Эдерсон, Аканджи, Фоден, Уолкер, Силва, Гюндоган) серьезно сдали, кто-то (Аке, Де Брюйне, Родри) столкнулся с травмами, а в кого-то (Грилиш) Хосеп просто перестал верить. Катастрофический провал случился в ноябре, когда "горожане" проиграли четыре матча Премьер-Лиги кряду, будучи разгромленными дома даже не менее кризисным в этом сезоне "Тоттенхэмом". Гвардиола в какой-то момент даже не знал, как исправить ситуацию, когда у него образовалось несколько дыр в составе из-за травм, и команда на отрезке ноября-декабря проиграла шесть матчей из восьми.

Оценка

Удовлетворительно. К чести ветеранов "Сити", они все же смогли собраться и выдать хорошую концовку сезона, которая позволила финишировать в первой тройке и не потерять место в Лиге Чемпионов. Кампания вышла бестрофейной, так как в финале Кубка Англии "горожане" проиграли "Кристал Пэлас", но катастрофы в чемпионате не случилось, что по такому сложному и разочаровывающему сезону уже было нормальным исходом. Команда однозначно нуждается в перезагрузке, которая уже идет полным ходом — целый ряд возрастных игроков покинет команду, а в новом сезоне "Сити" предстанет совсем другим.

АРСЕНАЛ

Лучший бомбардир: Кай Хаверц — 9
Лучший ассистент: Букайо Сака — 10
Лучший игрок: Деклан Райс
Разочарование: Рахим Стерлинг
Открытие: Майлс Льюис-Скелли

Ожидания

Конечно, в новом сезоне от "Арсенала" ждали реальной борьбы за чемпионский титул, а кто-то называл подопечных Микеля Артеты фаворитом грядущего чемпионата. "Канониры" по многим параметрами выглядели командой, готовой к борьбе за чемпионство, но главной их проблемой виделось отсутствие бомбардира, способного гарантировать 20+ голов за сезон. Увы, но "Арсенал" так и не смог решить эту проблему на трансферном рынке, ограничившись приобретениями Микеля Мерино и Риккардо Калафьори, а также подписанием на полноценной основе игравшего ранее на правах аренды Давида Райи.

Сезон

Микель Артета Во многих матчах чемпионата "Арсеналу" как раз и не хватило нападающего, способного сделать разницу и превратить ничейный счет в победный. "Арсенал" дважды проиграл "Борнмуту", по разу — "Вест Хэму" и "Ньюкаслу" и не терял очки с конкурентами, но слишком часто играл вничью, чтобы выдержать темп "Ливерпуля". Практически во всех матчах с потерей "Арсеналом" очков ощущалось отсутствие бомбардира. В какой-то момент Артета и вовсе перепрофилировал опорника Мерино в нападающего, что давало плоды при стандартах, но с игры "Арсенал" по-прежнему забивал с большим трудом. "Канониры" вообще были невероятно эффективны при реализации стандартных положений, но если соперник не допускал большого количества угловых и штрафных у своих ворот, у "Арсенала" возникали проблемы с преодолением обороны. С конкурентами "Арсенал" был хорош, не проиграв "Челси" и "Ливерпулю" и разгромив "Манчестер Сити", но слишком часто терял очки с "пелотоном", чтобы полноценно принять участие в чемпионской гонке.

Оценка

Удовлетворительно. Этот сезон вполне мог стать сезоном "Арсенала", так как гегемон английского футбола последних лет "Ман Сити" провалился, но "канониры" оказались не готовы к тому чтобы воспользоваться кризисом "горожан". Нужно было всего лишь стабильно побеждать середнячков и аутсайдеров, что параллельно делал "Ливерпуль", но "Арсенал" терял очки в таких матчах регулярно и так ни разу по ходу чемпионата и не поднялся на первую строчку, оставаясь в кильватере "Ливерпуля". В Лиге Чемпионов команда выступила хорошо, но и там в решающей момент ей не хватило ударной силы в атаке.

ЛИВЕРПУЛЬ

Лучший бомбардир: Мохамед Салах — 29
Лучший ассистент: Мохамед Салах — 18
Лучший игрок: Мохамед Салах
Разочарование: Дарвин Нуньес
Открытие: Конор Брэдли

Ожидания

Сложно было прогнозировать место "Ливерпуля" в новом сезоне с новым менеджером Арне Слотом — все уже и забыли каким может быть "Ливерпуль" без Юргена Клоппа. Но передавал немец команду боеспособную, с большим потенциалом, которым нужно было правильно распорядиться. Единственным новичком "Ливерпуля" стал Федерико Кьеза, но и никто из лидеров не ушел, что уже само по себе было хорошей новостью для болельщиков.

Сезон

Мохамед Салах Слот распорядился наследием Клоппа идеально, а невероятная форма Мохамеда Салаха помогла ему не испытывать никаких проблем с адаптацией на новом месте. Египтянин с первых матчей принялся делать разницу и обеспечивал победные результаты для "Ливерпуля", а правильное использование Гравенберха, Макаллистера и Собослаи позволило Слоту решить все проблемы в центре поля, которые были у Клоппа в его последнем сезоне в "Ливерпуле". Повезло Слоту и с тем, что практически не было травм ключевых игроков, и "красные" провели сезон на одном дыхании, чуть сдав лишь в концовке, когда исход чемпионской гонки уже был практически ясен. Небольшим разочарованием был синхронный вылет из Кубка Англии, Лиги Чемпионов и поражение в финале Кубка Лиги, но победа в чемпионате перекрыла все.

Оценка

Отлично. Слот смог выиграть Премьер-Лигу уже в своем первом своем сезоне в Англии, практически без трансферов — Кьеза был настолько второстепенным персонажем в команде, что ему пришлось искусственно "набивать" минуты для получения чемпионской медали. Несмотря победу в чемпионате, "Ливерпуль" нуждается в перестройке, которая уже началась с приходом Джереми Фримпонга и Флориана Вирца. Удалось переподписать двух из трех лидеров с истекавшими контрактами — Салах и Ван Дейк остаются, тогда как Александер-Арнольд уехал в "Реал". Это неплохой исход для команды, чья зарплатная ведомость остается устойчивой, несмотря на серьезные прибавки к жалованию Салаха и Ван Дейка.

Итоги сезона Премьер-Лиги 2024/25. Часть 1

Максим Загребин, специально для FAPL.ru




Метки Премьер-Лига, статьи

Автор mihajlo   

Дата 17.06.2025 13:00

Количество просмотров Просмотров: 823

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. sellman 17.06.2025 13:53 # sellman
    Братики, Максимка Загребин продолжает свои писюльки выдавать за 0налитику, а местный михужло и рад, что за копейки можно с ИИ-gpt не заморачиваться.

    МС и 0рси0 удовлетворительно у Максима, а ТТХ неудовлетворительно с единственным трофеем за последние лет 100 после Аудикапа.

    Умора, балять

    (ответить)

  2. meshuggah 17.06.2025 13:44 # meshuggah
    ЧЕЛСИ

    Источник: https://fapl.ru/posts/115464/?c=1#c8066839

    Императорси
    Грандслэмси

    Челси единственный клуб с полным «Гранд слэмом» еврокубков УЕФА, уникальное достижение в истории футбола. Ни пидрд , ни пута, ни Бавария, ни подзалупаль — не выигрывали Кубок обладателей кубков или Лигу конференций. Челси в одиночку вошел в футбольное бессмертие собрав фуллхауз еврокубков Есть Челси и вся остальная мишура


    Источник: https://fapl.ru/users/meshuggah/

    (ответить)

  3. skydreams 17.06.2025 13:34 # skydreams
    ЗА Челси!

    (ответить)

  4. meshuggah 17.06.2025 13:33 # meshuggah
    все самые радужные прогнозы

    Источник: https://fapl.ru/posts/115464/
    Конечно, в новом сезоне от "Арсенала" ждали реальной борьбы за чемпионский титул

    Источник: https://fapl.ru/posts/115464/

    (ответить)

  5. xusanov 17.06.2025 13:28 # xusanov
    Я люблю Челси!

    (ответить)

  6. bangladesh 17.06.2025 13:06 # bangladesh
    ЛФК = ТРОН = НАСЛЕДИЕ

    (ответить)

  7. bembo 17.06.2025 13:02 # bembo
    Челсея буит на троне

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий




Поиск: