Итоги сезона Премьер-Лиги 2024/25. Часть 2

Завершаем подводить итоги сезона в английской Премьер-Лиге и проанализируем выступления команд, которые будут представлять Англию в еврокубках.





НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ



Лучший бомбардир: Крис Вуд — 20

Лучший ассистент: Энтони Эланга — 11

Лучший игрок: Морган Гиббс-Уайт

Разочарование: Морато

Открытие: Мурильо



Ожидания



"Ноттингем Форест" долгое время был примером того, как не нужно работать на трансферном рынке, но после нескольких волн массовых закупок "лесники", наконец, перешли в режим точечных усилений того состава, который удалось сформировать ранее. Нуну Эшпириту Санту уже успел изучить свою команду, и возможность провести с ней полноценную предсезоную подготовку обещала прогресс "Форест" в новом сезоне.



Сезон



Но то, как прибавили "лесники" при Нуну, шокировало многих, даже самих болельщиков "Форест". Команда, которой многие по привычке прогнозировали борьбу за выживание, начала сезон очень уверенно, в четвертом туре победил "Ливерпуль" и прочно обосновалась в зоне Лиги Чемпионов, стабильно набирая очки со своей уверенной и сбалансированной игрой. Невероятно полезным приобретением оказался сербский защитник Никола Миленкович, который не только сделал оборону "Форест" надежной, но и регулярно забивал головой. Лучший сезон в карьере провел форвард Крис Вуд, много забивая с передач вингеров Энтони Эланги и Каллума Хадсон-Одои, на новый уровень вышел плеймейкер команды Морган Гиббс-Уайт.



Оценка



Отлично. Да, в итоге "Форест" все же не удалось пробиться в Лигу Чемпионов, но сезон команды Нуну все равно был шедевральным, если соотносить результат с предсезонными ожиданиями. "Лесники" превзошли все самые радужные прогнозы и завалились лишь на финише, но шансы на Лигу Чемпионов команда сохраняла до последних минут последнего матча в чемпионате, что само по себе является большим достижением.



АСТОН ВИЛЛА



Лучший бомбардир: Олли Уоткинс — 16

Лучший ассистент: Олли Уоткинс, Морган Роджерс — по 10

Лучший игрок: Морган Роджерс

Разочарование: Дониэлл Мален

Открытие: Морган Роджерс



Ожидания



"Астон Вилла" пробилась в Лигу Чемпионов, и ее заведомо ожидал сложный сезон новых испытаний. С опытнейшим Унаи Эмери игра на несколько фронтов не казалась губительной перспективой для "вилланов", но состав нужно было укрепить и количественно, и качественно. Эмери получил целую группу новичков — как готовых к игре в основе уже сейчас (Онана, Мален), так и тех, кто был куплен на перспективу. Было очень интересно понаблюдать за "Виллой" в Лиге Чемпионов, но большим вызовом для Эмери виделось и попадание в топ-4 Премьер-Лиги.



Сезон



"Вилле" все же не удалось справиться с игрой на несколько фронтов, но в первую очередь потому, что она успешно выступила в Лиге Чемпионов, пробившись в четвертьфинал турнира и уступив там в равной борьбе лишь будущему обладателю трофея в лице ПСЖ. В чемпионате у "Виллы" были провалы — в ноябре и феврале, как раз когда проходили важнейшие матчи в Лиге Чемпионов. Зимой Эмери получил опытнейших Марко Асенсио и Маркуса Рэшфорда, но если испанец стал реальным усилением, то форвард "Манчестер Юнайтед", скорее, разочаровал и отобрал игровое время у Олли Уоткинса, который был и остается главной ударной силой команды в атаке.



Оценка



Хорошо. Стабильно из сезона в сезон играть в Лиге Чемпионов "Вилла" пока что не готова, но в условиях нынешней конкуренции это сделать невероятно трудно даже признанным грандам. Команды, которые не отвлекаются на еврокубки, имеют ряд преимуществ, но для "Виллы" и ее болельщиков даже Лига Европы — отличная возможность весело провести евросезон. Вдобавок есть надежда, что с Эмери удастся рано или поздно выиграть трофей, и в новом сезоне "вилланы" будут большими фаворитами Лиги Европы, вполне обоснованно. Команда становится сильнее с каждым годом работы Эмери на "Вилла Парк", и этот союз просто обречен на успех и пополнение клубного музея призами.



НЬЮКАСЛ



Лучший бомбардир: Александер Исак — 23

Лучший ассистент: Джейкоб Мерфи — 10

Лучший игрок: Александер Исак

Разочарование: Шон Лонгстафф

Открытие: Льюис Майли



Ожидания



"Ньюкасл" — еще одна амбициозная команда, претендующая на регулярное попадание в Лигу Чемпионов. "Сороки" не смогли справиться с игрой на два фронта в предыдущем сезоне, но отсутствие еврокубков на сей раз должно было стать их преимуществом перед рядом конкурентов. Важно, что клуб не потерял никого из лидеров и что руководство "сорок" продолжило верить в Эдди Хау. Главной задачей для менеджера на сезон виделось возвращение клуба в Лигу Чемпионов, но параллельно можно было замахнуться и на какой-то внутренний трофей.



Сезон



Хау отблагодарил руководство клуба за доверие и справился с задачей на отлично — "Ньюкасл" возвращается в главный европейский турнир, а вдобавок впервые за очень долгое время клуб завоевал трофей, обыграв "Ливерпуль" в финале Кубка Лиги. Если в Кубке Лиги "сороки" были действительно великолепны, то в чемпионате им немного повезло — даже поражение в последнем матче с "Эвертоном" не помешало занять пятое место, поскольку конкуренты не смогли воспользоваться оплошностью "сорок". Команда Хау выходила на пик формы дважды — в декабре и апреле, когда просто уничтожала всех соперников, разгромив в числе прочих "Виллу" и "Манчестер Юнайтед". Именно эти отрезки и позволили финишировать на пятом месте, которое сейчас дает возможность сыграть в Лиге Чемпионов.



Оценка



Отлично. "Ньюкасл" был очень хорош, когда выходил на пик формы, и целый ряд игроков в команде Хау провели свой лучший сезон в карьере — в первую очередь стоит говорить о бомбардире Александере Исаке и плеймейкере Бруно Гимараэсе. Круто справлялись с ролью "оруженосцев" Джейкоб Мерфи и Энтони Гордон, вернулся после дисквалификации Сандро Тонали, на высоком уровне провел кампанию Жоэлингтон. Хау удалось создать условия, в которых даже желавший поначалу уйти Тонали отдавался на поле на все сто, а игроки своей игрой и результатами убедили руководство "сорок", что именно Хау — тот человек, который поведет клуб и команду вперед, к прогрессу и трофеям.



ЧЕЛСИ



Лучший бомбардир: Коул Палмер — 15

Лучший ассистент: Коул Палмер — 8

Лучший игрок: Коул Палмер

Разочарование: Роберт Санчес

Открытие: Нони Мадуэке



Ожидания



"Челси" получил нового менеджера и свежую пачку молодых талантов, начав строительство команды заново с Энцо Мареской. Было принято решение выкупить Жоау Фелиша, а также в "Челси" поверили в возможность реанимировать талант Джейдона Санчо, после чего у Марески голова пошла кругом от обилия атакующих игроков. Разобраться с большим ростером и создать условия для прогресса и конкуренции игроков — такими были первоочередным задачи Марески на "Стэмфорд Бридж".



Сезон



Разгружать ростер пришлось зимой, когда Мареска уже изучил всех и начал отсеивать лишних игроков, но сначала итальянец давал шанс проявить себя всем — если не в чемпионате, то в Лиге Конференций, где "Челси" играл резервным составом. Стартовали "синие" вполне удачно и в ряде матчей ярко проявили себя в атаке. В условиях жесткой конкуренции вингеры и атакующие полузащитники играли на максимуме своих возможностей, а дирижировал всем Коул Палмер, ставший настоящим лидером молодой команды. Кризис грянул в зимние месяцы, когда "Челси" не мог выиграть на протяжении пяти матчей, но ближе к весне команда Марески вернула лучшую форму и завершила чемпионат на комфортном четвертом месте, прибавив к возвращению в Лигу Чемпионов трофей в Лиге Конференций.



Оценка



Хорошо. Мареске удалось быстро разобраться во вверенном ему скоплении талантов и создать условия здоровой конкуренции. Возникли проблемы с вратарской позицией, где не было стабильности и регулярно ошибались и Роберт Санчес, и молодой Филип Йоргенсен, но в атаке у "Челси" получалось многое, и именно за счет высокого качества креативных игроков "синие" регулярно набирали очки, решив в итоге главную задачу на сезон. Победа в Лиге Конференций стала наградой Мареске за умение правильно распределять силы в условиях игры на несколько фронтов и намеком на то, что "Челси" возвращается в Лигу Чемпионов не для того, чтобы быть там статистом.



МАНЧЕСТЕР СИТИ



Лучший бомбардир: Эрлинг Холанд — 22

Лучший ассистент: Савиньо — 8

Лучший игрок: Йошко Гвардиол

Разочарование: Фил Фоден

Открытие: Нико О'Райли

Ожидания



В случае с "Манчестер Сити" ожидания перед сезоном всегда связаны с возможными победами практически во всех турнирах, в которых команда Гвардиолы принимает участие. На трансферном рынке "горожане" вели себя скромно и ограничились возвращением Илкая Гюндогана, а также переводом из дочернего "Труа" Савиньо, прекрасно проявившего себя в "Жироне". Состав "горожан" казался и без того сильным, а Хосеп Гвардиола, как известно, не любит работать с большим ростером, предпочитая проходить сезон с обоймой в 17-18 футболистов.



Сезон



Как оказалось, "Сити" все же стоило поработать на трансферном рынке активнее, так как в команде назрела перезагрузка, момент которой Гвардиола и менеджмент клуба прозевали. Целый ряд игроков (Эдерсон, Аканджи, Фоден, Уолкер, Силва, Гюндоган) серьезно сдали, кто-то (Аке, Де Брюйне, Родри) столкнулся с травмами, а в кого-то (Грилиш) Хосеп просто перестал верить. Катастрофический провал случился в ноябре, когда "горожане" проиграли четыре матча Премьер-Лиги кряду, будучи разгромленными дома даже не менее кризисным в этом сезоне "Тоттенхэмом". Гвардиола в какой-то момент даже не знал, как исправить ситуацию, когда у него образовалось несколько дыр в составе из-за травм, и команда на отрезке ноября-декабря проиграла шесть матчей из восьми.



Оценка



Удовлетворительно. К чести ветеранов "Сити", они все же смогли собраться и выдать хорошую концовку сезона, которая позволила финишировать в первой тройке и не потерять место в Лиге Чемпионов. Кампания вышла бестрофейной, так как в финале Кубка Англии "горожане" проиграли "Кристал Пэлас", но катастрофы в чемпионате не случилось, что по такому сложному и разочаровывающему сезону уже было нормальным исходом. Команда однозначно нуждается в перезагрузке, которая уже идет полным ходом — целый ряд возрастных игроков покинет команду, а в новом сезоне "Сити" предстанет совсем другим.



АРСЕНАЛ



Лучший бомбардир: Кай Хаверц — 9

Лучший ассистент: Букайо Сака — 10

Лучший игрок: Деклан Райс

Разочарование: Рахим Стерлинг

Открытие: Майлс Льюис-Скелли



Ожидания



Конечно, в новом сезоне от "Арсенала" ждали реальной борьбы за чемпионский титул, а кто-то называл подопечных Микеля Артеты фаворитом грядущего чемпионата. "Канониры" по многим параметрами выглядели командой, готовой к борьбе за чемпионство, но главной их проблемой виделось отсутствие бомбардира, способного гарантировать 20+ голов за сезон. Увы, но "Арсенал" так и не смог решить эту проблему на трансферном рынке, ограничившись приобретениями Микеля Мерино и Риккардо Калафьори, а также подписанием на полноценной основе игравшего ранее на правах аренды Давида Райи.



Сезон



Во многих матчах чемпионата "Арсеналу" как раз и не хватило нападающего, способного сделать разницу и превратить ничейный счет в победный. "Арсенал" дважды проиграл "Борнмуту", по разу — "Вест Хэму" и "Ньюкаслу" и не терял очки с конкурентами, но слишком часто играл вничью, чтобы выдержать темп "Ливерпуля". Практически во всех матчах с потерей "Арсеналом" очков ощущалось отсутствие бомбардира. В какой-то момент Артета и вовсе перепрофилировал опорника Мерино в нападающего, что давало плоды при стандартах, но с игры "Арсенал" по-прежнему забивал с большим трудом. "Канониры" вообще были невероятно эффективны при реализации стандартных положений, но если соперник не допускал большого количества угловых и штрафных у своих ворот, у "Арсенала" возникали проблемы с преодолением обороны. С конкурентами "Арсенал" был хорош, не проиграв "Челси" и "Ливерпулю" и разгромив "Манчестер Сити", но слишком часто терял очки с "пелотоном", чтобы полноценно принять участие в чемпионской гонке.



Оценка



Удовлетворительно. Этот сезон вполне мог стать сезоном "Арсенала", так как гегемон английского футбола последних лет "Ман Сити" провалился, но "канониры" оказались не готовы к тому чтобы воспользоваться кризисом "горожан". Нужно было всего лишь стабильно побеждать середнячков и аутсайдеров, что параллельно делал "Ливерпуль", но "Арсенал" терял очки в таких матчах регулярно и так ни разу по ходу чемпионата и не поднялся на первую строчку, оставаясь в кильватере "Ливерпуля". В Лиге Чемпионов команда выступила хорошо, но и там в решающей момент ей не хватило ударной силы в атаке.



ЛИВЕРПУЛЬ



Лучший бомбардир: Мохамед Салах — 29

Лучший ассистент: Мохамед Салах — 18

Лучший игрок: Мохамед Салах

Разочарование: Дарвин Нуньес

Открытие: Конор Брэдли



Ожидания



Сложно было прогнозировать место "Ливерпуля" в новом сезоне с новым менеджером Арне Слотом — все уже и забыли каким может быть "Ливерпуль" без Юргена Клоппа. Но передавал немец команду боеспособную, с большим потенциалом, которым нужно было правильно распорядиться. Единственным новичком "Ливерпуля" стал Федерико Кьеза, но и никто из лидеров не ушел, что уже само по себе было хорошей новостью для болельщиков.



Сезон



Слот распорядился наследием Клоппа идеально, а невероятная форма Мохамеда Салаха помогла ему не испытывать никаких проблем с адаптацией на новом месте. Египтянин с первых матчей принялся делать разницу и обеспечивал победные результаты для "Ливерпуля", а правильное использование Гравенберха, Макаллистера и Собослаи позволило Слоту решить все проблемы в центре поля, которые были у Клоппа в его последнем сезоне в "Ливерпуле". Повезло Слоту и с тем, что практически не было травм ключевых игроков, и "красные" провели сезон на одном дыхании, чуть сдав лишь в концовке, когда исход чемпионской гонки уже был практически ясен. Небольшим разочарованием был синхронный вылет из Кубка Англии, Лиги Чемпионов и поражение в финале Кубка Лиги, но победа в чемпионате перекрыла все.



Оценка



Отлично. Слот смог выиграть Премьер-Лигу уже в своем первом своем сезоне в Англии, практически без трансферов — Кьеза был настолько второстепенным персонажем в команде, что ему пришлось искусственно "набивать" минуты для получения чемпионской медали. Несмотря победу в чемпионате, "Ливерпуль" нуждается в перестройке, которая уже началась с приходом Джереми Фримпонга и Флориана Вирца. Удалось переподписать двух из трех лидеров с истекавшими контрактами — Салах и Ван Дейк остаются, тогда как Александер-Арнольд уехал в "Реал". Это неплохой исход для команды, чья зарплатная ведомость остается устойчивой, несмотря на серьезные прибавки к жалованию Салаха и Ван Дейка.



Итоги сезона Премьер-Лиги 2024/25. Часть 1



Максим Загребин, специально для FAPL.ru