Итоги сезона Премьер-Лиги 2024/25. Часть 1

Сезон Премьер-Лиги 2024/25 подошел к концу, и мы традиционно подводим итоги, начиная с команд, которые финишировали с 20-го по девятое место в турнирной таблице.





САУТГЕМПТОН



Лучший бомбардир: Пол Онуачу — 4

Лучший ассистент: Матеуш Фернандеш — 4

Лучший игрок: Матеуш Фернандеш

Разочарование: Аарон Рамсдейл

Открытие: Матеуш Фернандеш



Ожидания



От "Саутгемптона" не ждали чудес после возвращения из Чемпионшипа. Менеджер команды Расселл Мартин не был готов меняться и адаптироваться под новый уровень, а усиления, которое могло бы серьезно подтянуть силу состава "святых", не было. Поэтому "Саутгемптон" заходил в элиту с пониманием того, что с большой вероятностью придется вылетать, и вел себя очень осторожно, не желая рисковать финансово.



Сезон



По итогу главным вызовом для "Саутгемптона" стал набор 12 очков — это позволяло избежать перекрытия позорного антирекорда "Дерби" в сезоне 2007/08, когда "бараны" набрали всего 11 зачетных пунктов. Выдохнуть удалось лишь в 36-м туре, когда "святые" сыграли вничью с "Манчестер Сити", выдав, наверное, свой лучший матч в чемпионате, о котором им хочется как можно скорее забыть.



Оценка



Неудовлетворительно. Набирали очки южане, кроме матча с "Сити", лишь с "Эвертоном", "Ипсвичем", "Вест Хэмом", "Фулхэмом" и "Кристал Пэлас". "Саутгемптон" может считать свой заход в Премьер-Лигу потерянным со спортивной точки зрения временем. Но финансовое положение клуба улучшилось, и за счет того, что "святые" не делали резких движений на трансферном рынке, они будут одним из фаворитов следующего сезона в Чемпионшипе и могут продолжить свое движение в режиме команды-лифта между двумя высшими футбольными эшелонами английской футбольной пирамиды.



ИПСВИЧ



Лучший бомбардир: Лиам Делап — 12

Лучший ассистент: Джек Кларк — 4

Лучший игрок: Лиам Делап

Разочарование: Аро Мурич

Открытие: Омари Хатчинсон



Ожидания



В отличие от "Саутгемптона", "Ипсвич" вкладывался в усиление состава солидно, но при этом покупал игроков, чья трансферная стоимость, как ожидалось, вырастет, с хорошими перспективами не только стать сильнее в текущий момент, но и заработать на своих инвестициях в дальнейшем. Разумный риск "трактористов" делал их командой, у которой можно было рассмотреть шансы на сохранение прописки в элите, но успешной кампании "Ипсвича" нужны были еще два фактора — немного удачи и провал хотя бы одного старожила Премьер-Лиги.



Сезон



Увы для "Ипсвича", но в этом сезоне старожилы были очень осторожны и практически не допускали ошибок, а самим "трактористам" удача не улыбалась. Долго пришлось ждать первую победу, много было матчей, где "Ипсвич" мог рассчитывать на большее, но довольствовался лишь положительными отзывами экспертов, а не стабильным набором очков. Круто себя проявили новобранцы Хатчинсон и Делап, которые громко заявили о себе в первом полноценном сезоне в Премьер-Лиге, но пропускала команда слишком много, чтобы позитив в атаке позволял надеяться на место выше 18-го.



Оценка



Удовлетворительно. "Ипсвич" вылетел, но выглядел единственной командой из числа пришедших из Чемпионшипа, у кого можно было заметить какой-то рост и движение вперед. Премьер-Лига пошла на пользу целому ряду молодых игроков, которые в следующем сезоне будут звездами Чемпионшипа. Уже ушел Делап, но остальных своих лидеров "Ипсвич" планирует удержать, а деньги от продажи форварда будут инвестированы в новых перспективных игроков, которые должны сделать команду сильнее. "Ипсвич" провел время в элите с пользой — не только финансовой, но и спортивной, став крепче и амбициознее. Целый ряд игроков показали прогресс, а это обязательно поможет команде в будущем.



ЛЕСТЕР



Лучший бомбардир: Джейми Варди — 9

Лучший ассистент: Уилфрид Ндиди — 5

Лучший игрок: Джейми Варди

Разочарование: Оливер Скипп

Открытие: Билаль Эль-Ханнус



Ожидания



"Лестеру" было сложнее всех среди новичков, потому что команда сменила менеджера. Энцо Мареска ушел в "Челси", а на его место заступил Стив Купер — тренер опытный, но без каких-либо успехов в Премьер-Лиге. "Лестер" не был активным участником трансферного рынка, и ожидалось, что "лисы" постараются выехать на опытных игроках вроде Варди, Ндиди, Коуди, Уинкса, Верстергора. Закупаться капитально под задачу сохранения прописки в элите руководство "Лестера" не могло при всем желании, так как клуб давно ходит под дамокловым мечом в виде нарушений правил ФФП.



Сезон



Руководство "Лестера" не сильно помогло команде летом, а осенью совершило фатальную ошибку, которая лишила "лис" шансов на сохранение прописки в элите. Когда "Лестер" еще не был в зоне вылета, было принято решение заменить Стива Купера на Рууда Ван Нистелроя. Эта мера оказалась ритуальным самоубийством, так как неопытный голландец всю дорогу лишь жаловался на недостаточную силу состава команды и не понимал, как остановить ее падение. При нем команда выдала две серии поражений длиной в семь и восемь матчей, разделенные победой над "Тоттенхэмом", и выглядела преимущественно обреченной и потерянной. Чуть оживило "лис" под конец сезона прощание с Джейми Варди — за счет мотивации бомбардира и эмоционального всплеска у команды удалось обойти "Ипсвич", но все шансы побороться за место в Премьер-Лиге были упущены еще осенью.



Оценка



Неудовлетворительно. Увольнять Купера если и стоило, то ради какого-то опытного специалиста, который бы повысил шансы команды в борьбе за выживание. Ставка на Ван Нистелроя была сродни ставке на зеро у поймавшего тильт игрока в казино, но никаких предпосылок для столь отчаянной меры в ноябре у руководства "лис" не было. Тогда "Лестер" набирал очки довольно стабильно, проигрывал только командам выше классом и не выглядел безнадежно в борьбе за выживание. Дальше же было крутое пике, с которым смирились все — и руководство, и новый менеджер, и игроки.



ТОТТЕНХЭМ



Лучший бомбардир: Бреннан Джонсон — 11

Лучший ассистент: Сон Хен Мин — 9

Лучший игрок: Педро Порро

Разочарование: Родриго Бентанкур

Открытие: Бреннан Джонсон



Ожидания



В своем первом сезоне в "Тоттенхэме" Анге Постекоглу показал, что его команда способна на все — обыграть, а то и разгромить кого-то сильного, но и проиграть кому угодно, причем с любым счетом. Стороннему наблюдателю матчи с участием "Тоттенхэма" нравились, так как чаще всего они дарили большое количество голов, но о какой-то стабильности и предсказуемости "шпор" при Постекоглу речь не шла. Что могло измениться во втором сезоне под руководством австралийца? Наверное, ничего — кроме того, что Постекоглу во всех своих клубах выигрывал трофеи и пообещал продлить эту серию в Северном Лондоне.



Сезон



Постекоглу свою серию продлил и обещание выполнил, выиграв Лигу Европы и заполучив для клуба путевку в Лигу Чемпионов на следующий сезон, но в Премьер-Лиге "шпоры" были ужасны. Потому-то даже выигранный трофей не смог затмить совершенно провальный сезон в чемпионате, и с Постекоглу все же решили расстаться. Начиналось все относительно неплохо, но к зиме "шпоры" подошли в ужасной форме, а на весеннем отрезке полностью сосредоточились на еврокубках, финишировав в итоге на позорном для себя 17-м месте.



Оценка



Неудовлетворительно. Если в комплексе сезон "Тоттенхэма" оценивать сложно, так как ужасная чаще всего игра команды нелогично привела к выигрышу первого за долгое время серьезного трофея, то в чемпионате оценка однозначно неудовлетворительная. Постекоглу может сетовать на травмы, но все же менеджер в какой-то момент просто не понимал, что творится с его командой. Тем удивительнее, как "шпорам" все же удалось выйти сухими из воды и выполнить задачу на сезон, вернувшись в Лигу Чемпионов, да еще и разжившись трофеем.



ВУЛВЕРХЭМПТОН



Лучший бомбардир: Йорген Ларсен, Матеус Кунья — по 14

Лучший ассистент: Райан Айт-Нури, Жан-Рикнер Бельгард — по 7

Лучший игрок: Матеус Кунья

Разочарование: Гонсалу Гедеш

Открытие: Андре



Ожидания



Под руководством Гари О'Нила "Вулверхэмптон" провел спокойный сезон, но под конец его было заметно, что в этой кампании "волки" могут быть не крепким середняком, а одним из претендентов на вылет. Никаких резких движений на трансферном рынке клуб не совершал, работая по привычному для последних лет алгоритму с покупкой игроков "на вырост", по приемлемой цене. Точечно усиливались все позиции, а основной потере стал Педру Нету — травматичный, но ключевой игрок.



Сезон



Опасения, посеянные игрой команды в концовке предыдущего сезона подтвердились. "Волки" стартовали очень слабо, добыв всего одно очко в первых восьми турах. Доверяли О'Нилу до последнего, но когда команда после ряда хороших результатов выдала новую серию поражений, его заменили на Витора Перейру, который давно был в шорт-листе руководства "Вулверхэмптона". Менеджер, говорящий на одном языке с португальско-бразильским костяком "волков", смог встряхнуть команду, а весной вообще выдал шестиматчевую победную серию, обезопасив "Вулверхэмптон" от вылета.



Оценка



Удовлетворительно. В отличие от руководителей "Лестера", наделавших ошибок в панике, менеджмент "волков" сработал идеально — тренера поменяли вовремя, назначив того, кто был способен быстро адаптироваться и сделать команду сильнее здесь и сейчас. На перспективу Витор Перейра также является хорошим вариантом для "волков", так как отлично знаком с теми алгоритмами, что уже давно работают в "Вулверхэмптоне". Весной команда выглядела интересно, и хоть "Манчестер Юнайтед" уже забрал у "волков" их лидера Матеуса Кунью, а "Манчестер Сити" — Райана Аит-Нури, этот проект привык к текучке кадров и удержится на плаву, подписав новых перспективных игроков.



МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД



Лучший бомбардир: Бруну Фернандеш, Амад Диалло — по 8

Лучший ассистент: Бруну Фернандеш — 8

Лучший игрок: Бруну Фернандеш

Разочарование: Расмус Хойлунд

Открытие: Амад Диалло



Ожидания



Победа в Кубке Англии и в целом неплохая игра в концовке сезона 2023/24 дали надежду руководству "Манчестер Юнайтед", что команда, наконец, начнет прогрессировать под руководством Эрика Тен Хага. Клуб продолжил покупать игроков — в том числе тех, кого хотел видеть в команде именно голландский тренер, то есть какая-то степень доверия к Тен Хагу летом на "Олд Траффорд" еще присутствовала, как и надежда на то, что эксперименты, наконец, закончатся и начнется поступательное движение вверх.



Сезон



Но яркая вспышка в финале Кубка Англии была обманчивым ориентиром — как только начался новый сезон, стало ясно, что ни о каком комплексном прогрессе речи не идет, и Тен Хаг так и не смог настроить механизм, который начал сбоит буквально с первых метров. Пришедший на смену Тен Хагу Рубен Аморим получил карт-бланш и возможность строить команду на перспективу без давления, но ужасная форма команды в декабре привела к тому, что турнирные задачи у "Юнайтед" все же появились, так как кои-то веки реальной стала угроза вылета. Весной же "красные дьяволы" многие матчи в чемпионате проводили резервным составом, так как главная ставка была сделана на Лигу Европы. Это не привело ни к чему хорошему, так как провал "Юнайтед" ждал и там.



Оценка



Неудовлетворительно. Чуда не произошло, и команда под руководством Тен Хага так и не вышла из тупика — это осознали в руководстве "Юнайтед" довольно быстро, но как-то уж очень спокойно этот сезон был отдан на перестройку, которую можно и нужно было начинать еще прошлым летом. Перестройка под руководством Аморима будет капитальной, так как португалец хочет использовать схему, под которую у него просто нет игроков в нынешней обойме, но все это "Юнайтед" уже проходил с Тен Хагом, и нет никаких гарантий, что с Аморимом получится лучше.



ВЕСТ ХЭМ



Лучший бомбардир: Джаррод Боуэн — 13

Лучший ассистент: Джаррод Боуэн — 9

Лучший игрок: Джаррод Боуэн

Разочарование: Крисенсио Саммервилл

Открытие: нет



Ожидания



Дэвид Мойес хотел слишком много власти и был неудобным для владельцев "Вест Хэма" тренером, желавшим быть классическим английским менеджером. Шотландец давал результат и даже привел команду к триумфу в Европе, но отношения его с руководством клуба всегда были натянутыми, что и привело к смене тренера летом 2024 года. Но ставка на Хулена Лопетеги изначально выглядела неудачной — испанец был не менее колючим, при этом не имел большого опыта успешной работы в Премьер-Лиге, да и его тактические предпочтения не обещали каких-то ярких эмоций взыскательной (с какой-то радости) публике на Лондонском стадионе.



Сезон



Ничего хорошего из сотрудничества Лопетеги и "Вест Хэма" не получилось, так как с игроками, собранными Мойесом, испанец не смог найти общий язык и использовать их сильные качества. Команда часто выглядела инертной, тренер — раздражительным и недовольным, а игра "Вест Хэма" не радовала, что и привело к увольнению Лопетеги после разгромов от "Ливерпуля" и "Манчестеер Сити", когда команда ясно дала понять, что не будет сражаться за этого тренера. Грэм Поттер справился с задачей не опуститься к зоне вылета и использовал остаток сезона для знакомства с коллективом.



Оценка



Неудовлетворительно. "Вест Хэм" прогрессировал при Мойесе и мог бы развиваться и дальше, если бы руководство "молотков" чуть больше доверяло опытному менеджеру. Шотландец привел немало хороших игроков в клуб и заслуживал получить больше свободы на трансферном рынке, но не получил поддержки, и теперь "Вест Хэм" вернулся к тому, с чего начинал несколько лет назад: нужно строить новую команду, обновлять состав и верить в то, что Грэму Поттеру удастся направить "молотков" на путь развития и прогресса.



ЭВЕРТОН



Лучший бомбардир: Илиман Ндиайе — 9

Лучший ассистент: Дуайт Макнил — 6

Лучший игрок: Джеймс Тарковски

Разочарование: Орель Мангаля

Открытие: Карлос Алькарас



Ожидания



"Эвертон" уже долгое время является командой из нижней половины турнирной таблицы, потому задача на сезон для Шона Дайча была обыденной — не вылететь из Премьер-Лиги и по возможности провести сезон, не травмируя нервную систему болельщиков. Клуб строил новый стадион и находился в поиске новых инвесторов и владельцев, пребывая в режиме "отложенной жизни", что было заметно и на трансферном рынке, где тратились только те деньги, которые удалось получить с продаж своих игроков.



Сезон



Начало сезона было ужасным, но все же после четырех поражений кряду с 13 пропущенными голами Дайч смог вернуть надежность обороне, и именно за счет удачной игры защиты и Джордана Пикфорда на воротах команда набирала очки. И хоть в последующих 15 матчах "Эвертон" пропустил всего 12 голов, Дайча все же уволили, так как в атаке у "ирисок" не получалось ничего. Увольнение было логичным шагом еще и потому, что без работы находился Дэвид Мойес, чей авторитет на "Гудисон Парк" не подлежал сомнению, а успешная работа с "Вест Хэмом" намекала на то, что шотландец еще многое может дать клубу, который стал для него родным.



Оценка



Удовлетворительно. Если при Дайче уверенность в том, что "Эвертон" не вылетит, основывалась в основном на слабых результатах новичков Премьер-Лиги, то с приходом Мойеса "ириски" прибавили и уверенно отдалились от тройки неудачников, финишировав на комфортном 13-м месте. Команда не только стабильно набирала очки, но и время от времени демонстрировала хороший футбол — в том числе и в атаке. Мойес способен вернуть "Эвертон" в число соискателей путевок в еврокубки, даже со средним трансферным бюджетом, но перспективы увеличения доходов на новом стадионе также помогут команде снова обрести амбиции.



КРИСТАЛ ПЭЛАС



Лучший бомбардир: Жан-Филип Матета — 14

Лучший ассистент: Эберечи Эзе — 8

Лучший игрок: Эберечи Эзе

Разочарование: Бен Чилуэлл

Открытие: Ромен Эссе



Ожидания



Первый полноценный сезон под руководством Оливера Гласнера болельщики "Кристал Пэлас" ожидали с большим оптимизмом. Немецкий специалист сумел быстро изучить доверенную ему команду, а летом получил целый ряд игроков, увеличивавших вариативность состава. Тот факт, что расстались только с Майклом Олисе, тоже добавлял оптимизма, так как большие клубы засматривались и на Матета, Эзе, Митчелла, Гехи, но все они решили провести на "Селхерст Парк" еще один сезон.



Сезон



"Кристал Пэлас" долго раскачивался, набрав всего три очка в первых восьми турах, но быстро поехал во второй половине сезона, что, вероятно, и было задумано Гласнером. К Новому году "орлы" поднялись к экватору турнирной таблицы, удобно устроились там и набрали приличную форму, что помогло пробиться в финал Кубка Англии. Самым ценным летним новичком оказался Исмаила Сарр, эффективно заменивший Олисе, быстро адаптировался Адам Уортон, а лучшим стал Эберечи Эзе, вышедший на новый уровень стабильности и качества в роли плеймейкера команды.



Оценка



Отлично. Нельзя оценивать сезон "Пэлас" только в чемпионате, так как триумф в Кубке Англии стал историческим для клуба, добывшего первый серьезный трофей в своей истории. Сделала это команда Гласнера очень стильно, обыграв в финале "Манчестер Сити" и по пути на "Уэмбли" выдав ряд ярких матчей. Контратаки "орлов" были убийственными не только для "горожан", но и для "Фулхэма" с "Астон Виллой", которых разгромили со счетом 3:0.



ФУЛХЭМ



Лучший бомбардир: Рауль Хименес — 12

Лучший ассистент: Энтони Робинсон — 10

Лучший игрок: Энтони Робинсон

Разочарование: Хорхе Куэнка

Открытие: нет



Ожидания



Под руководством Марку Силвы "Фулхэм" стал крепким середняком Премьер-Лиги, и в новом сезоне ожидалось, что амбиции команды вырастут, и "дачники" поспорят за путевки в еврокубки. Для этого они точечно усилились летом, заполучив Эмиля Смит-Роу, Сандера Берге, Хорхе Куэнку и вернув Райана Сессеньона.



Сезон



"Фулхэм" ровно провел чемпионат и практически не опускался во вторую половину таблицы, а за четыре тура до финиша занимал восьмое место, которое могло давать путевку в Лигу Конференций. Увы, финишный отрезок "дачникам" не удался, и они лишь погубили еврокубковые надежды конкурента в лице "Брентфорда", проиграв три матча из четырех на финальном отрезке. Но в итоге восьмое место все же не стало еврокубковым из-за победы "Кристал Пэлас" в Кубке Англии, поэтому "Фулхэм" и при более удачной игре в последних матчах с большой вероятностью остался бы вне еврокубковой зоны.



Оценка



Хорошо. Команда была очень стабильна и набирала свои очки, ни разу не допустив серии даже из трех поражений кряду. Отличный сезон провели Энтони Робинсон и Алекс Ивоби, вернули свою лучшую форму Рауль Хименес и Адама Траоре, удалось реанимировать под конец чемпионата Райана Сессеньона. "Фулхэм" остается крепким середняком, но для уверенного шага в в сторону европейского футбола нужны удачные трансферы уже этим летом.



БРЕНТФОРД



Лучший бомбардир: Бриан Мбемо — 20

Лучший ассистент: Миккель Дамсгор — 9

Лучший игрок: Бриан Мбемо

Разочарование: Фабиу Карвалью

Открытие: Егор Ярмолюк



Ожидания



Как и "Фулхэму", "Брентфорду" пора было побороться за места в еврокубках, и все предпосылки к тому, что команда Томаса Франка способна сделать шаг вперед, были заметны. Датский тренер долгое время работал с командой, которая строится по системному принципу, с разумной и дальновидной трансферной политикой. Все это рано или поздно должно привести в Западный Лондон европейский футбол, и сезон 2024/25 вполне подходил для того, чтобы прогресс "Брентфорда" продолжился.



Сезон



Наверное, для решения "еврокубковой" задачи на сезон "Брентфорду" не хватило умения стабильно использовать домашний бонус — все же, начав с семи побед в восьми домашних матчах, затем "пчелы" выиграли всего дважды на своем поле, победив "Брайтон" и "Манчестер Юнайтед" в концовке чемпионата. Этот "домашний" провал в середине сезона выглядит нелогичным по той причине, что "Брентфорд" в тех матчах, когда удавалось побеждать, забивал четыре-пять мячей на "Коммьюнити Стэдиум", но время от времени лондонцы впадали в непонятный ступор.



Оценка



Хорошо. За игрой команды было приятно наблюдать — особенно, за ее действиями в атаке, где сумасшедший сезон провела связка Мбемо и Висса. 38 голов на двоих в чемпионате — крутой результат пары форвардов "Брентфорда", к чему нужно прибавить 11 голевых передач, шесть из которых отдавались друг другу. Йоан Висса вообще ассистировал только Бриану Мбемо и очень жаль, что в следующем сезоне эта связка распадется, так как Мбемо принял решение уйит на повышение. Вероятно, уходит и Томас Франк, но "Брентфорд" — тот клуб, который способен справиться даже с такими потерями, так как в нем выстроена отлаженная система, которая является крепким фундаментом, позволяющим жить в Премьер-Лиге.



БОРНМУТ



Лучший бомбардир: Джастин Клюйверт — 12

Лучший ассистент: Джастин Клюйверт — 6

Лучший игрок: Антуан Семеньо

Разочарование: Энес Унал

Открытие: Дин Хейсен



Ожидания



Под руководством Андони Ираолы "Борнмут" приятно удивил еще в сезоне 2023/24, потому болельщики "вишен" встречали новую кампанию с приятными ожиданиями. Команда неплохо усилилась летом, а потерю лидера атаки в лице Доминика Соланке могла компенсировать приходом из "Порту" Эванилсона и некоторой перестройкой игры, которая делала бы "Борнмут" более вариативным и разносторонним.



Сезон



"Борнмут" подтвердил ожидания, а к середине сезона набрал впечатляющую форму, которая позволила "вишнчм" даже заскочить на четвертое место на экваторе. Команда играла смело и агрессивно даже против топ-клубов и добыла ряд впечатляющих побед. Одновременно в этом сезоне показывали свой лучший футбол защитники Керкез, Хейсен и Забарный, игроки линии атаки Клюйверт и Семеньо, быстро адаптировался Эванилсон, а качестве джокера хорошо проявил себя Уаттара.



Оценка



Отлично. Для клуба с таким небольшим бюджетом и маленьким стадионом, скромной фан-базой, "Борнмут" проел выдающийся сезон. Да, в итоге не удалось удержаться в топ-7 и пробиться в еврокубки, так как под конец чемпионата форма команды все же просела, но в середине сезона "Борнмут" показал свой пик и демонстрировал прекрасную сбалансированную игру во всех линиях, за что стоит похвалить не только названных выше лидеров команды, но и в первую очередь самого Ираолу. Сложно сказать, каким "Борнмут" будет в следующем сезоне, так как команду уже начали разбирать гранды, но финансовый улов владельцев будет очень большим, и часть денег, несомненно, инвестируют в новых игроков.



БРАЙТОН



Лучший бомбардир: Жоао Педро, Каору Митома, Данни Уэлбек — по 10

Лучший ассистент: Жоао Педро — 5

Лучший игрок: Жоао Педро

Разочарование: Матс Виффер

Открытие: Джек Хиншелвуд



Ожидания



"Брайтон" приучил к тому, что, несмотря на смену менеджеров, остается командой, против которой сложно всем, и приход Фабиана Хюрцелера не должен был привести к каким-то негативным последствиям. Молодой немецкий тренер получил неплохой трансферный бюджет и целую пачку игроков для обновления состава.



Сезон



Нельзя сказать, что трансферы уж очень усилили "Брайтон" — ряд новичков получили травмы, кто-то не смог проявить свои лучшие качества, но прекрасно отработала основная обойма игроков, доставшаяся Хюрцелеру от предшественников, а сам немец быстро адаптировался, и команда выдала прекрасный старт. Какое-то время "Брайтон" даже шел в топ-4, затем немного притормозил в декабре, но Новый год встретил в прекрасной форме и до конца боролся за попадание в Европу. Время от времени, как и при Роберто Де Дзерби, у "чаек" случались провалы (чего стоит только поражение 7:0 от "Ноттингем Форест"), но больше двух поражений кряду "чайки" не допускали, а на вынос от "лесников" отреагировали четырьмя победами кряду, одолев в числе прочих "Челси".



Оценка



Хорошо. Для первого сезона под руководством нового менеджера "Брайтон" был хорош. Да, не раскрылся практически никто из многочисленных летних новичков, но в "Брайтоне" уже не раз случалось, что игрокам требовалось время для адаптации, и списывать тех же Кадиоглу, О'Райли, Груду, Рюттера пока рано, тем более что многим из них помешали травмы. Будет интересно посмотреть на второй сезон Хюрцелера в "Брайтоне", где ему нужно будет интегрировать новых игроков, а, возможно, и заменить ряд лидеров команды, на которых есть спрос на трансферном рынке.



Максим Загребин, специально для FAPL.ru