Рейндерс не видит себя заменой Де Брюйне

Новичок "Манчестер Сити" Тиджани Рейндерс заявил, что не нужно рассматривать его как замену для Кевине Де Брюйне.

Напомним, этим летом Де Брюйне покинул "Сити" после 10 сезонов, отправившись свободным агентом в "Наполи". Одновременно "Сити" приобрел Рейндерса из "Милана" за 46.3 млн. фунтов.



Рейндерс не скрывает того, что изучал игру Де Брюйне, однако 26-летний игрок сборной Голландии попытается быть собой в "Сити".



"Я здесь не для того, чтобы заменить его. Я должен играть в свою собственную игру. Но я заимствую у различных игроков некоторые вещи, которые они могут делать хорошо, чтобы попытаться адаптировать их. В случае с Кевином Де Брюйне это то, как он сканирует поле и какие передачи раздает", — цитирует Рейндерса ESPN.