Милнер заключил с "Брайтоном" контракт на сезон 2025/26

Полузащитник "Брайтона" Джеймс Милнер заключил со своим клубом новый однолетний контракт.

Сезон 2024/25 оказался почти полностью потерян для 39-летнего Милнера. Из-за проблем со здоровьем Джеймс сыграл только четыре матча, причем три из них пришлись еще на август.



Недавно экс-игрок "Лидса", "Ньюкасла", "Астон Виллы", "Манчестер Сити" и "Ливерпуля" рассказал, какие трудности ему пришлось преодолеть, чтобы не завершить карьеру досрочно.



Однако сейчас Милнер поправил свое здоровье и снова готов играть, что позволило ему получить новый контракт. Таким образом, Джеймс сможет выступать в Премьер-Лиге на своем пятом десятке лет.



За плечами у Милнера колоссальный опыт. В рамках Премьер-Лиги Джеймс провел 638 матчей — только у Гарета Бэрри (653) больше.



"Я очень доволен, что Джеймс останется с нами на следующий сезон. В минувшем сезоне ему удалось помочь команде на поле не так сильно, как ему хотелось бы, но его опыт бесценен, особенно для игроков помоложе".



"Замечательно обладать таким парнем поблизости, он всегда готов помочь мне и команде. Я предвкушаю дальнейшую работу с ним", — сообщил главный тренер "Брайтона" Фабиан Хюрцелер.