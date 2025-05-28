Милнер собирается играть после 40 лет

Полузащитник "Брайтона" Джеймс Милнер заявил, что собирается играть в Премьер-Лиге на своем пятом десятке.

Милнер вышел на замену в концовке матча заключительного тура Премьер-Лиги против "Тоттенхэма" в минувшее воскресенье, и это было первое появление Джеймса на футбольном поле с августа.



Перенеся операцию на травмированном колене, Милнер был готов вернуться на поле еще в декабре, но тогда Джеймс повредил нерв и был вынужден задержаться в лазарете.



К счастью, сейчас Милнер, которому в январе исполнится 40 лет, решил все проблемы со здоровьем и уже обсуждает с "Брайтоном" продление контракта на следующий сезон.



"Это был не идеальный сценарий, я не мог чувствовать свою стопу или своих пальцев на ноге. Я не знал, когда снова смогу нормально ходить, не говоря уже об игре в футбол".



"Был шанс, что я вообще не вернусь. Никто не говорил мне заканчивать, но в моем возрасте возвращение было крайне маловероятно. Думаю, это было одной из вещей, которые подстегивали меня больше всего. Прежде всего мне нужно было сделать свое колено как можно сильнее, и я сделал это".



"Это была длинная и тяжелая дорога. Не думаю, что многие бы вернулись после такого. Медицинский персонал был невероятен. Мы упорно трудились здесь и, к счастью, были вознаграждены. Просто я вернулся аккурат к завершению сезона. Ели бы мы играли на следующей неделе, я был бы в форме".



"Я бы хотел продолжить играть. Я смотрю на свою физическую форму сейчас и чувствую себя хорошо. Уж один год во мне точно остался. Мы разговариваем с клубом, и мы довольно близки к компромиссу, поэтому было бы славно остаться здесь, быть частью команды и помогать парням. Надеюсь, я смогу быть частью этого", — цитирует Милнера Daily Mail.