Милнер собирается играть после 40 лет

Джеймс Милнер Полузащитник "Брайтона" Джеймс Милнер заявил, что собирается играть в Премьер-Лиге на своем пятом десятке.

Милнер вышел на замену в концовке матча заключительного тура Премьер-Лиги против "Тоттенхэма" в минувшее воскресенье, и это было первое появление Джеймса на футбольном поле с августа.

Перенеся операцию на травмированном колене, Милнер был готов вернуться на поле еще в декабре, но тогда Джеймс повредил нерв и был вынужден задержаться в лазарете.

К счастью, сейчас Милнер, которому в январе исполнится 40 лет, решил все проблемы со здоровьем и уже обсуждает с "Брайтоном" продление контракта на следующий сезон.

"Это был не идеальный сценарий, я не мог чувствовать свою стопу или своих пальцев на ноге. Я не знал, когда снова смогу нормально ходить, не говоря уже об игре в футбол".

"Был шанс, что я вообще не вернусь. Никто не говорил мне заканчивать, но в моем возрасте возвращение было крайне маловероятно. Думаю, это было одной из вещей, которые подстегивали меня больше всего. Прежде всего мне нужно было сделать свое колено как можно сильнее, и я сделал это".

"Это была длинная и тяжелая дорога. Не думаю, что многие бы вернулись после такого. Медицинский персонал был невероятен. Мы упорно трудились здесь и, к счастью, были вознаграждены. Просто я вернулся аккурат к завершению сезона. Ели бы мы играли на следующей неделе, я был бы в форме".

"Я бы хотел продолжить играть. Я смотрю на свою физическую форму сейчас и чувствую себя хорошо. Уж один год во мне точно остался. Мы разговариваем с клубом, и мы довольно близки к компромиссу, поэтому было бы славно остаться здесь, быть частью команды и помогать парням. Надеюсь, я смогу быть частью этого", — цитирует Милнера Daily Mail.




Метки Брайтон, контракты, Милнер, травмы

Автор mihajlo   

Дата 28.05.2025 15:00

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  1. rockhill-lfc 28.05.2025 15:29 # rockhill-lfc
    Легенда

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  2. whitecolor 28.05.2025 15:23 # whitecolor
    Не знал,что он ещё играет

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  3. chelsae88 28.05.2025 15:18 # chelsae88
    В гейклуб аснл пойдёт доигрывать. Обоссанные гейгуннеришки за счастье примут отработанный материал.

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