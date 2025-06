Светская хроника за четверг

Виктор Дьекереш готов устроить забастовку. Родриго и Нико Уильямс не собираются в "Арсенал". "Ливерпуль" все еще надеется заполучить Александера Исака. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за четверг.

"Арсенал" готовится выдвинуть предложение о покупке нападающего "Спортинга" Виктора Дьекереша. (A Bola)



Дьекереш сказал "Спортингу", что больше никогда не сыграет за клуб, требуя отпустить его. (Record)



Нападающий Родриго не собирается переходить в "Арсенал" и хочет проявить себя в "Реале". (Marca)



Вингер "Атлетика" Нико Уильямс готов отвергнуть интерес "Арсенала" и перейти в "Баварию". (Sky Sport Germany)



"Ливерпуль" не потерял надежду приобрести нападающего "Ньюкасла" Александера Исака, но если этот трансфер не будет возможен, "красные" готовы переключиться на Брадли Барколя из ПСЖ. (The Sun)



Нападающий "Ливерпуля" Дарвин Нуньес не заинтересован в переезде в Саудовскую Аравию и надеется подыскать себе клуб в Европе. (Daily Mirror)



"Ливерпуль" хочет за Нуньеса 59 миллионов фунтов. (talkSPORT)



"Челси" выставил голкипера Джордже Петровича на трансфер. Интерес к 25-летнему сербу проявляет "Лидс". (TEAMtalk)



Петрович сам попросил "Челси" не брать его на клубный Чемпионат Мира, чтобы он мог найти новое пристанище. (The Telegraph)



"Эвертон" и "Ньюкасл" лидируют в борьбе за вингера "Манчестер Сити" Джека Грилиша. (Football Insider)



"Эвертон", "Вулверхэмптон" и "Фулхэм" претендуют на защитника Владимира Цоуфала, покидающего "Вест Хэм" свободным агентом. (Football Insider)



"Кристал Пэлас" договаривается с голкипером ПСВ Вальтером Бенитесом. (Ben Jacobs)



Другое



Аудитория, которая смотрела матчи Премьер-Лиги по Sky и TNT в сезоне 2024/25, снизилась на 10 процентов относительно предыдущей кампании. (BBC)



УЕФА склоняется к тому, чтобы не исключать "Кристал Пэлас" из Лиги Европы. (talkSPORT)



"Челси" забрал 18-й номер у нападающего Жоау Фелиша и отдал его новичку Дариу Эссугу. (Daily Mail)



Голкипер "Арсенала" Давид Райя переоделся в стюардессу и обслужил своих друзей по пути в Лас-Вегас. (The Sun)