"Манчестер Сити" подтвердил покупку Рейндерса

"Манчестер Сити" подтвердил приобретение полузащитника итальянского "Милана" Тиджани Рейндерса.

Рейндерс заключил с "Сити" контракт до 2030 года, и Sky Sports оценивает трансфер 26-летнего игрока сборной Голландии в 46.3 млн. фунтов.



Таким образом, траты "Сити" на трансферном рынке этим летом уже перевалили за 116 млн. фунтов. До Рейндерса "горожане" также купили Маркуса Беттинелли, Райана Аит-Нури и Райана Шерки.



И хотя трансфер Рейндерса был подтвержден только в среду, "Сити" успел оформить сделку, чтобы взять Тиджани на клубный Чемпионат Мира.



Рейндерс был признан лучшим полузащитником Серии А по итогам завершившегося сезона, в котором он забил голов и отдал результативных передач больше любого другого игрока центра поля в итальянском первенстве.



Рейндерс, который выступал за "Милан" после своего перехода из АЗ летом 2023, поможет "Сити" справиться с потерей Кевина Де Брюйне.



"Я в экстазе от того, что перехожу в "Манчестер Сити". "Сити" — одна из крупнейших команд в мире, с лучшим тренером, игроками мирового уровня и выдающейся инфраструктурой. При Пепе Гвардиоле "Сити" выиграл так много трофеев, и я хочу помочь развить этот успех в предстоящие годы".



"Также это исполнение моей мечты поиграть в Премьер-Лиге. Эта лига видела много лучших голландских игроков за все эти годы, и я вдохновлен тем, что иду по их стопам".



"Я по-настоящему предвкушаю будущее, встречу с другими игроками и хочу показать фанатам "Манчестер Сити", на что я способен", — сообщил Рейндерс.



