"Манчестер Сити" приобрел Аит-Нури
"Манчестер Сити" подтвердил приобретение левого защитника "Вулверхэмптона" Райана Аит-Нури.
Аит-Нури заключил с "Сити" контракт до 2030 года и сможет дебютировать за команду Хосепа Гвардиолы на клубном Чемпионате Мира.
Трансфер 23-летнего игрока сборной Алжира оценивается в 36.3 млн. фунтов, включая 31 млн. фунтов в виде бонусов.
Аит-Нури выступал за "Вулверхэмптон" после своего перехода из "Анже" за 14.9 млн. фунтов в 2021 году. За шесть лет на "Молинью" Райан сыграл 157 матчей.
Особенно Аит-Нури удался прошлый сезон, в котором он забил пять голов и отдал семь результативных передач, подтвердив свою репутацию одного из лучших крайних защитников в Премьер-Лиге.
"Сити" — один из крупнейших клубов в мире, и возможность играть за этот клуб является исполнением мечты".
"Я взволнован от того, что буду работать и учиться у Пепа Гвардиолы и его тренерского штаба, а также тренироваться и играть с такой группой игроков мирового уровня", — сообщил Аит-Нури.
09.06.2025 21:00
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Последние комментарии:
Аит-Нури выступал за "Вулверхэмптон" после своего перехода из "Анже" за 14.9 млн. фунтов в 2021 году. За шесть лет на "Молинью" Райан сыграл 157 матчей.
Источник: https://fapl.ru/posts/115319/?c=1#c8064460
(ответить)
Трансфер 23-летнего игрока сборной Алжира оценивается в 36.3 млн. фунтов, включая 31 млн. фунтов в виде бонусов.
Источник: https://fapl.ru/posts/115319/
(ответить)
Как-то раз мамку кекстера eбaли менты в опорке, так сказать штраф на месте, чтобы без протокола за проституцию. Загнули шмару раком и ксивой меж булок провели, мол оплачено. Шлёндра начала немного возмущаться, мол хоть на сигареты дайте, а мент ей в ответ:
- а номер карты с пин кодом тебе не сказать?
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