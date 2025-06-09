"Манчестер Сити" приобрел Аит-Нури

Райан Аит-Нури "Манчестер Сити" подтвердил приобретение левого защитника "Вулверхэмптона" Райана Аит-Нури.

Аит-Нури заключил с "Сити" контракт до 2030 года и сможет дебютировать за команду Хосепа Гвардиолы на клубном Чемпионате Мира.

Трансфер 23-летнего игрока сборной Алжира оценивается в 36.3 млн. фунтов, включая 31 млн. фунтов в виде бонусов.

Аит-Нури выступал за "Вулверхэмптон" после своего перехода из "Анже" за 14.9 млн. фунтов в 2021 году. За шесть лет на "Молинью" Райан сыграл 157 матчей.

Особенно Аит-Нури удался прошлый сезон, в котором он забил пять голов и отдал семь результативных передач, подтвердив свою репутацию одного из лучших крайних защитников в Премьер-Лиге.

"Сити" — один из крупнейших клубов в мире, и возможность играть за этот клуб является исполнением мечты".

"Я взволнован от того, что буду работать и учиться у Пепа Гвардиолы и его тренерского штаба, а также тренироваться и играть с такой группой игроков мирового уровня", — сообщил Аит-Нури.

Райан Аит-Нури и Угу Виана




Метки Аит-Нури, Вулверхэмптон, Манчестер Сити, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 09.06.2025 21:00

Количество просмотров Просмотров: 617

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Последние комментарии:




  1. anatoly 09.06.2025 21:18 # anatoly
    Аит-Нури выступал за "Вулверхэмптон" после своего перехода из "Анже" за 14.9 млн. фунтов в 2021 году. За шесть лет на "Молинью" Райан сыграл 157 матчей.

    Источник: https://fapl.ru/posts/115319/?c=1#c8064460

    (ответить)

  2. anatoly 09.06.2025 21:17 # anatoly
    Трансфер 23-летнего игрока сборной Алжира оценивается в 36.3 млн. фунтов, включая 31 млн. фунтов в виде бонусов.

    Источник: https://fapl.ru/posts/115319/

    (ответить)

  3. explosion 09.06.2025 21:14 # explosion
    Как-то раз мамку кекстера eбaли менты в опорке, так сказать штраф на месте, чтобы без протокола за проституцию. Загнули шмару раком и ксивой меж булок провели, мол оплачено. Шлёндра начала немного возмущаться, мол хоть на сигареты дайте, а мент ей в ответ:
    - а номер карты с пин кодом тебе не сказать?

    (ответить)

  4. grigory-zinoviev 09.06.2025 21:05 # grigory-zinoviev
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