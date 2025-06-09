"Манчестер Сити" приобрел Аит-Нури

"Манчестер Сити" подтвердил приобретение левого защитника "Вулверхэмптона" Райана Аит-Нури.

Аит-Нури заключил с "Сити" контракт до 2030 года и сможет дебютировать за команду Хосепа Гвардиолы на клубном Чемпионате Мира.



Трансфер 23-летнего игрока сборной Алжира оценивается в 36.3 млн. фунтов, включая 31 млн. фунтов в виде бонусов.



Аит-Нури выступал за "Вулверхэмптон" после своего перехода из "Анже" за 14.9 млн. фунтов в 2021 году. За шесть лет на "Молинью" Райан сыграл 157 матчей.



Особенно Аит-Нури удался прошлый сезон, в котором он забил пять голов и отдал семь результативных передач, подтвердив свою репутацию одного из лучших крайних защитников в Премьер-Лиге.



"Сити" — один из крупнейших клубов в мире, и возможность играть за этот клуб является исполнением мечты".



"Я взволнован от того, что буду работать и учиться у Пепа Гвардиолы и его тренерского штаба, а также тренироваться и играть с такой группой игроков мирового уровня", — сообщил Аит-Нури.



