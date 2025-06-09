Светская хроника за понедельник

"Арсенал" рискует упустить Мартина Субименди. Кристофер Нкунку по-прежнему интересен "Баварии". Аарон Рэмси уезжает играть в Мексику. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за понедельник.

"Реал" предпримет финальную попытку увести полузащитника "Реал Сосьедад" Мартина Субименди из под носа у "Арсенала". (AS)



"Арсенал" пока не согласовал покупку нападающего "РБ Лейпциг" Беньямина Шешко, но уже назначил следующий раунд переговоров. (Sky Sport Germany)



"Манчестер Юнайтед" возобновил интерес к голкиперу "Барселоны" Марк-Андре Тен Штегену. (TEAMtalk)



Нападающий "Фиорентины" Мойзе Кин сомневается насчет перехода в "Юнайтед". (TuttoMercatoWeb)



"Аль-Хиляль" задумывается о приобретении вингера "Юнайтед" Джейдона Санчо. (Foot Mercato)



"Аль-Хиляль" не смог договориться с нападающим "Наполи" Виктором Осимхеном, который теперь может рассмотреть варианты с "Юнайтед" и "Челси". (talkSPORT)



Дортмундская "Боруссия" требует 42 миллиона фунтов от "Челси" за вингера Джейми Гиттенса. (Ben Jacobs)



"Бавария" сохраняет интерес к нападающему "Челси" Кристоферу Нкунку. (Ben Jacobs)



Защитник "Вероны" Диего Коппола вызывает интерес у "Борнмута". (Football Insider)



Защитник "Борнмута" Илья Забарный заинтересован в переходе в ПСЖ. (Fabrizio Romano)



"Марсель" опередил "Тоттенхэм" и "Вест Хэм" в борьбе за полузащитника Эйнджела Гомеса, покидающего "Лилль" свободным агентом. (RMC Sport)



Оцениваемый в 8 млн. фунтов вингер "Аль-Иттифака" Демарай Грей задумывается о возвращении в Англию. Одним из претендентов на игрока является "Сандерленд". (Ben Jacobs)



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Бывший наставник "Саутгемптона" Иван Юрич возглавил "Аталанту". (The Independent)



Экс-полузащитник "Арсенала" Аарон Рэмси покидает тренерский мостик "Кардиффа", чтобы продолжить игровую карьеру в Мексике. (BBC)



Через 48 часов после увольнения Анге Постекоглу "Тоттенхэм" указал на дверь и тренеру своей женской команды. (talkSPORT)



Защитник "Юнайтед" Лисандро Мартинес надеется вернуться после травмы крестообразных связок колена к началу нового сезона. (Sky Sports)



Во время товарищеского матча сборной Англии против Андорры в Барселоне болельщики гостевой команды принялись скандировать кричалки про Кира Стармера, называя премьер-министра Великобритании "пи***й" и "др***лой". (Daily Mail)