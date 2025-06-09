Скотт Карсон покидает "Сити"

"Манчестер Сити" объявил о расставании со своим третьим голкипером Скоттом Карсоном и уже присмотрел тому замену.

Карсон находился в "Сити" с 2019 года. Изначально Скотт прибыл на правах аренды из "Дерби", а в 2021 присоединился к "горожанам" как свободный агент.



За эти шесть лет Карсон сыграл только два матча, проведя на футбольном поле 117 минут, и завоевал 11 трофеев, включая требл в сезоне 2022/23.



Большую часть своего времени в "Сити" 39-летний англичанин провел за спиной Эдерсона и Штефана Ортеги, но был важным членом коллектива и поддерживал атмосферу в команде.



По информации The Telegraph, на место Карсона "Сити" собирается позвать 33-летнего Маркуса Беттинелли, который обладает статусом доморощенного игрока и свой единственный матч за "Челси" сыграл в 2022 году.