Анонс матча Андорра — Англия

Томас Тухель В своем очередном матче в рамках отбора к Чемпионату Мира 2026 года сборная Англии сыграет на выезде с Андоррой.

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель начал свою карьеру на новом месте работы с домашних побед 2:0 против Албании и 3:0 против Латвии.

Теперь англичанам предстоит совершить выезд, сыграв в пригороде Барселоны со сборной Андорры, занимающей 173-е место в рейтинге ФИФА.

"Мы должны диктовать игру. Мы должны сыграть в высоком темпе, мы должны энергично действовать на поле".

"Мы должны выплеснуть атакующую энергию на поле, делая это неустанным образом".

"Игроки приехали сюда после длинного и утомительного сезона, но им нужно принять эту роль. Это может быть требовательно, но я чувствую, что они рады быть здесь, рады проявить себя", — сообщил Тухель.

- Сборная Англии выиграла все шесть последних встреч с Андоррой с общим счетом 25:0.

- Англичане выиграли свою последнюю встречу с Андоррой со счетом 5:0 в 2021 году.

- Андорра стартовала в отборе к ЧМ-2026 с двух поражений с общим счетом 0:4.

- Андорра одержала только одну победу за два с половиной последних года, одолев Сан-Марино в товарищеском матче в октябре.

- Англичане не проигрывают в отборах к Чемпионатам Мира уже 33 матча кряду (25 побед, 8 ничьих).

- Англия выиграла все пять своих последних матчей во всех соревнованиях, четырежды сохранив свои ворота на замке.

Нападающий "Астон Виллы" Олли Уоткинс досрочно покинул расположение сборной Англии с небольшой травмой, и Тухель не стал никого приглашать на его место. Вингер "Арсенала" Букайо Сака испытывает некоторый дискомфорт с матча заключительного тура Премьер-Лиги против "Саутгемптона". Защитник "Челси" Трево Чалоба может дебютировать за национальную команду.

Чемпионат Мира 2026 года. Отборочный турнир. Группа K
Сборная Андорры — сборная Англии
Корнелья-де-Льобрегат "RCDE Стэдиум". 19:00 Онлайн-трансляция Прогноз




Метки анонс матча, сборная Англии, сборная Андорры, ЧМ-2026

Автор mihajlo   

Дата 07.06.2025 12:00

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  1. sausage 07.06.2025 13:32 # sausage
    Фримпонг, Керкез, Вирц - просто ахуенно. И это без всяких продаж. Вот что значит вести грамотную финансовую политику, а не перекладывать деньги из первого кармана в левый под видом спонсорских контрактов или продавать самому себе отели и женские команды. Далее в зависимости от продаж мб ещё цн будет. Всё как Каррагер разложил. Короче, в следующем сезоне АПЛ и ЛЧ можно не начинать.

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  2. narcot 07.06.2025 13:25 # narcot
    В США массово восстанавливают на работе федеральных служащих, уволенных по инициативе Трампа и Маска. И их ссора тут ни при чем: уволили больше, чем нужно для нормальной работы правительства


    вухахахахахаха

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  3. narcot 07.06.2025 13:15 # narcot
    сбили над пидорашкой уххихихихихихм


    https://t.me/fighter_bomber/21375

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  4. narcot 07.06.2025 12:54 # narcot
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  5. narcot 07.06.2025 12:53 # narcot
    орууууу



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  6. lovrentiy 07.06.2025 12:35 # lovrentiy
    Ничего нового

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  7. kukuruzko 07.06.2025 12:32 # kukuruzko
    пиздец инопланетянин(
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  8. bangladesh 07.06.2025 12:15 # bangladesh
    сильнейший соперник для англичан

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  9. thegodfather 07.06.2025 12:03 # thegodfather
    Тухиль

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