Анонс матча Андорра — Англия
В своем очередном матче в рамках отбора к Чемпионату Мира 2026 года сборная Англии сыграет на выезде с Андоррой.
Главный тренер сборной Англии Томас Тухель начал свою карьеру на новом месте работы с домашних побед 2:0 против Албании и 3:0 против Латвии.
Теперь англичанам предстоит совершить выезд, сыграв в пригороде Барселоны со сборной Андорры, занимающей 173-е место в рейтинге ФИФА.
"Мы должны диктовать игру. Мы должны сыграть в высоком темпе, мы должны энергично действовать на поле".
"Мы должны выплеснуть атакующую энергию на поле, делая это неустанным образом".
"Игроки приехали сюда после длинного и утомительного сезона, но им нужно принять эту роль. Это может быть требовательно, но я чувствую, что они рады быть здесь, рады проявить себя", — сообщил Тухель.
- Сборная Англии выиграла все шесть последних встреч с Андоррой с общим счетом 25:0.
- Англичане выиграли свою последнюю встречу с Андоррой со счетом 5:0 в 2021 году.
- Андорра стартовала в отборе к ЧМ-2026 с двух поражений с общим счетом 0:4.
- Андорра одержала только одну победу за два с половиной последних года, одолев Сан-Марино в товарищеском матче в октябре.
- Англичане не проигрывают в отборах к Чемпионатам Мира уже 33 матча кряду (25 побед, 8 ничьих).
- Англия выиграла все пять своих последних матчей во всех соревнованиях, четырежды сохранив свои ворота на замке.
Нападающий "Астон Виллы" Олли Уоткинс досрочно покинул расположение сборной Англии с небольшой травмой, и Тухель не стал никого приглашать на его место. Вингер "Арсенала" Букайо Сака испытывает некоторый дискомфорт с матча заключительного тура Премьер-Лиги против "Саутгемптона". Защитник "Челси" Трево Чалоба может дебютировать за национальную команду.
Чемпионат Мира 2026 года. Отборочный турнир. Группа K
Сборная Андорры — сборная Англии
Корнелья-де-Льобрегат "RCDE Стэдиум". 19:00 Онлайн-трансляция Прогноз
07.06.2025 12:00
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