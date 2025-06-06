Габриэль заключил новый контракт с "Арсеналом"

Габриэль Магальяэс Защитник "Арсенала" Габриэль Магальяэс заключил со своим клубом новый долгосрочный контракт.

Предыдущий контракт Габриэля истекал в 2027 году, однако теперь, сообщает Sky Sports, будущее 27-летнего игрока сборной Бразилии связано с "Арсеналом" до июня 2029.

Габриэль является одним из главных старожилов команды Микеля Артеты, выступая за "канониров" после своего перехода из "Лилля" за 27 миллионов фунтов в 2020 году.

В течение своих пяти сезонов на "Эмирейтс" Габриэль провел 210 матчей во всех соревнованиях, сформировав прекрасную связку в центре обороны с Вильямом Салиба.

"Я прибыл сюда молодым игроком, и после почти пяти лет я так счастлив, и я многому научился. Я так горжусь собой, это было удивительное приключение, и я так рад его продолжить. Надеюсь, я выиграю какие-нибудь трофеи с этим клубом, потому что я люблю этот клуб, и моя семья тоже любит клуб".

"Арсенал" — удивительный клуб, и я так горжусь, что подписал новый контракт. Я люблю этот клуб, я люблю болельщиков, своих партнеров по команде, я люблю этот стадион. Я так горжусь и благодарен вам за всю поддержку. Вместе мы продолжим двигаться в будущее", — сообщил Габриэль.

Габриэль Магальяэс




Метки Арсенал, Габриэль, контракты

Автор mihajlo   

Дата 06.06.2025 13:00

Количество просмотров Просмотров: 439

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  1. fpv 06.06.2025 13:42 # fpv
    русня празднует курам баран?

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  2. bembo 06.06.2025 13:08 # bembo
    вухаах арсеналик опять хочет сбитого пенса подписать))) необучаемые клоуны)

    Источник: https://fapl.ru/posts/115245/?c=1#c8062895

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  3. kukuruzko 06.06.2025 13:08 # kukuruzko
    ГеЮга!!!

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  4. bembo 06.06.2025 13:07 # bembo
    вуахахах какой же далбаеб))))))))

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  5. chelsea88 06.06.2025 13:04 # chelsea88
    Там вроде как Матича дисквалифицировали за неуважение к гейгуннерам.

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