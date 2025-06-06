Габриэль заключил новый контракт с "Арсеналом"

Защитник "Арсенала" Габриэль Магальяэс заключил со своим клубом новый долгосрочный контракт.

Предыдущий контракт Габриэля истекал в 2027 году, однако теперь, сообщает Sky Sports, будущее 27-летнего игрока сборной Бразилии связано с "Арсеналом" до июня 2029.



Габриэль является одним из главных старожилов команды Микеля Артеты, выступая за "канониров" после своего перехода из "Лилля" за 27 миллионов фунтов в 2020 году.



В течение своих пяти сезонов на "Эмирейтс" Габриэль провел 210 матчей во всех соревнованиях, сформировав прекрасную связку в центре обороны с Вильямом Салиба.



"Я прибыл сюда молодым игроком, и после почти пяти лет я так счастлив, и я многому научился. Я так горжусь собой, это было удивительное приключение, и я так рад его продолжить. Надеюсь, я выиграю какие-нибудь трофеи с этим клубом, потому что я люблю этот клуб, и моя семья тоже любит клуб".



"Арсенал" — удивительный клуб, и я так горжусь, что подписал новый контракт. Я люблю этот клуб, я люблю болельщиков, своих партнеров по команде, я люблю этот стадион. Я так горжусь и благодарен вам за всю поддержку. Вместе мы продолжим двигаться в будущее", — сообщил Габриэль.



