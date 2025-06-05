Кудус был предложен "Челси"

"Челси" была предложена возможность приобрести атакующего полузащитника "Вест Хэма" Мохаммеда Кудуса.

Уже заручившись услугами Лиама Делапа из "Ипсвича", "Челси" продолжает искать усиление атакующей линии, к чему "синих" подталкивает неопределенность с будущим ряда игроков вроде Кристофера Нкунку и дисквалификация Михаила Мудрика.



По информации Sky Sports, "Челси" было предложено рассмотреть Кудуса в качестве трансферной цели, и "синие" пока не ответили "нет".



Более того, "Челси" было сказано, что со стороны "Вест Хэма" существует встречный интерес к голкиперу Роберту Санчесу и полузащитнику Кирнану Дьюсбери-Холлу, которые могли бы войти в сделку по Кудусу.



Журналист Бен Джейкобс уточняет, что в контракте Кудуса есть три пункта отступных: 80 млн. фунтов для европейских команд, 85 млн. фунтов для представителей Премьер-Лиги и 120 млн. фунтов для клубов из Саудовской Аравии.



"Вест Хэм" открыт и к предложениям других клубов, помимо "Челси", по 24-летнему ганцу, продажа которого помогла бы главному тренеру "молотобойцев" Грэму Поттеру с перестройкой команды.