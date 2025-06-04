"Челси" купит Меньяна к понедельнику или не купит вообще

"Челси" дал итальянскому "Милану" время до понедельника, чтобы снизить цену за голкипера Майка Меньяна.

На текущей неделе стало известно, что "Челси" изучает возможность приобретения Меньяна этим летом.



Меньян не близок к продлению своего истекающего через год контракта, поэтому "Милан" открыт к продаже Майка и хочет 30 миллионов евро (25.3 млн. фунтов) за своего первого номера.



Однако "Челси" находит такую цену завышенной как за 29-летнего игрока с истекающим контрактом и готов предложить "Милану" только 10 млн. евро (8.4 млн. фунтов).



В данный момент два клуба не близки к компромиссу, однако журналист Фабрицио Романо утверждает, что из-за близости клубного Чемпионата Мира "Челси" не готов ждать дольше понедельника.



Если до понедельника "Милан" не сократит свои аппетиты, "Челси" откажется от покупки Меньяна и, вероятно, голкипера вообще — "синие" довольны своим подбором игроков на последнем рубеже.