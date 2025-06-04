"Сити" не возьмет Грилиша на клубный Чемпионат Мира

"Манчестер Сити" решил не брать вингера Джека Грилиша на клубный Чемпионат Мира.

"Сити" еще не подал заявку из 35 игроков на стартующий в середине июня турнир ФИФА, однако Sky Sports стало известно, что Грилиш не поедет с "горожанами" в Соединенные Штаты.



По всей видимости, "Сити" оставляет Грилишу возможность подыскать себе другой клуб. В прошлом месяце главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола уже сказал, что допускает расставание с Джеком.



Летом 2021 "Сити" приобрел Грилиша у "Астон Виллы" за 100 миллионов фунтов, однако два последних сезона 29-летний англичанин провел весьма неубедительно.



"Сити" ожидает интереса к Грилишу со стороны клубов Премьер-Лиги и из-за рубежа, однако возраст Джека и его высокая стоимость могут стать помехой к постоянному трансферу, поэтому источник допускает уход игрока в аренду на сезон 2025/26.



Добавим, в завершившемся сезоне Грилиш отметился лишь семью появлениями в стартовом составе в рамках Премьер-Лиги, а в финале Кубка Англии против "Кристал Пэлас" даже не вышел на замену.