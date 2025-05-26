Гвардиола допускает расставание с Грилишем

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола допустил расставание с вингером Джеком Грилишем грядущим летом.

Появившиеся в субботу слухи о том, что Грилиш не попадет в заявку "Сити" на матч заключительного тура Премьер-Лиги против "Фулхэма", подтвердились — Джека не оказалось даже среди запасных.



После победы 0:2 Гвардиола заверил, что у него нет никаких разногласий с Грилишем, однако Хосеп чувствует, что Джеку нужно играть регулярно, а это не было возможно в "Сити" в последние два сезона.



"В последний месяц, полтора, два я оставлял по пять-шесть игроков дома, и на сей раз я решил оставить этих парней. Не более того. У меня нет ничего против них".



"Конечно, Джеку нужно играть. Такова правда. Джек — невероятный игрок, который должен играть в футбол каждые три дня. Этого не происходило в этом сезоне и в прошлом сезоне тоже. А ему нужно делать это — с нами или в другом месте".



"Но это вопрос к Джеку, его агенту и клубу. Если он останется, мы будем в порядке, а он будет сражаться, как сражался, с первого дня, чтобы приносить пользу".



"Кто сказал, что я недоволен им? Разве я произносил слова, что я недоволен им?"



"Он не играл в предыдущем матче. Он был на скамейке. Рико (Льюис), один из моих любимых игроков, тоже не вышел на поле".



"У меня нет ничего личного против Джека, абсолютно ничего. Я тот человек, который сражался, чтобы заполучить его сюда, а также сражался, чтобы он остался в этом сезоне и в предыдущем сезоне. Я тот, кто говорил, что хочет обладать Джеком".



"Что случится в будущем? Слушайте, это задача для Угу (Виана), для Чики (Бегиристайна). Не для меня", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.