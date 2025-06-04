"Сити" согласовал покупку Рейндерса
"Манчестер Сити" согласовал приобретение полузащитника итальянского "Милана" Тиджани Рейндерса.
Слухи об интересе "Сити" к Рейндерсу появились еще в марте, и сейчас "горожане" вплотную приблизились к заключению сделки.
По информации журналиста Фабрицио Романо, "Милан" согласился отпустить Рейндерса в "Сити" за 70 миллионов евро (59 млн. фунтов), включая бонусы.
Сам Рейндерс еще несколько дней назад согласовал с "Сити" условия личного контракта, поэтому "горожане" комфортно успевают завершить приобретение 26-летнего голландца к клубному Чемпионату Мира.
04.06.2025 12:00
Просмотров: 444
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Игрок классный
(ответить)
КОРОЛИ!!!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий