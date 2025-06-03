"Брентфорд" купил Келлехера и продал Флеккена

"Брентфорд" объявил о приобретении голкипера "Ливерпуля" Кувина Келлехера, одновременно продав своего первого номера Марка Флеккена в леверкузенский "Байер".

Келлехер заключил с "Брентфордом" пятилетний контракт, который предусматривает опцию продления на 12 месяцев.



Стоивший "Брентфорду" 18 миллионов фунтов Келлехер провел в системе "Ливерпуля" 10 лет, дебютировав за первую команду в сентябре 2019.



Всего 26-летний ирландец оформил 24 "клин-шита" в 67 сыгранных матчах за "Ливерпуль" с учетом всех соревнований.



К уходу из "Ливерпуля" Келлехера подтолкнуло желание играть регулярно. На "Энфилде" Кувин находился за спиной у Алиссона, вдобавок скоро к "красным" присоединится голкипер "Валенсии" Георгий Мамардашвили.



В "Брентфорде" Келлехер сможет стать основным голкипером, сменив в этой роли Флеккена, который в свою очередь был продан в "Байер" за 11 миллионов фунтов.



Флеккен выступал за "Брентфорд" после своего перехода из "Фрайбурга" в 2023 году. Всего Марк сыграл 77 матчей за "пчел", сохранив свои ворота на замке 15 раз.



В Леверкузене 31-летний голландец будет работать с бывшим главным тренером "Манчестер Юнайтед" Эриком Тен Хагом.



