"Брентфорд" согласовал покупку Келлехера

Кувин Келлехер "Брентфорд" согласовал покупку голкипера "Ливерпуля" Кувина Келлехера за 12.5 млн. фунтов.

Ранее днем стало известно, что "Брентфорд" согласился отпустить своего первого номера Марка Флеккена в "Байер".

По информации Sky Sports, отъезд Флеккена в Леверкузен действительно согласован, но Марк получит зеленый свет, как только "Брентфорд" завершит приобретение Келлехера ему на замену.

26-летний Келлехер будет стоить "Брентфорду" 12.5 млн. фунтов плюс бонусы, тогда как за 31-летнего Флеккена "пчелы" смогут выручить около 11 млн. фунтов, уже включая бонусы.

В "Брентфорде" Келлехер сможет стать основным голкипером, тогда как в "Ливерпуле" он находится за спиной у Алиссона, вдобавок на "Энфилд" из "Валенсии" прибывает Георгий Мамардашвили.




Метки Байер, Брентфорд, Келлехер, Ливерпуль, Флеккен

Автор mihajlo   

Дата 01.06.2025 19:00

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  1. aristocrat-85 01.06.2025 19:57 # aristocrat-85
    С этим переходом Кевин не 1, а 2 шага назад сделал. Он в любой клуб с евро кубка мог перейти. Так ждал его в Челси. Ещё и за такую сумму, вообще дёшево.

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  2. liverbro 01.06.2025 19:29 # liverbro
    Жаль что уходит!он реально топовый кипер,только удачи ему

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  3. dnssda 01.06.2025 19:27 # dnssda
    Очень мало за топ кипера

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