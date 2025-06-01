"Брентфорд" согласовал покупку Келлехера
"Брентфорд" согласовал покупку голкипера "Ливерпуля" Кувина Келлехера за 12.5 млн. фунтов.
Ранее днем стало известно, что "Брентфорд" согласился отпустить своего первого номера Марка Флеккена в "Байер".
По информации Sky Sports, отъезд Флеккена в Леверкузен действительно согласован, но Марк получит зеленый свет, как только "Брентфорд" завершит приобретение Келлехера ему на замену.
26-летний Келлехер будет стоить "Брентфорду" 12.5 млн. фунтов плюс бонусы, тогда как за 31-летнего Флеккена "пчелы" смогут выручить около 11 млн. фунтов, уже включая бонусы.
В "Брентфорде" Келлехер сможет стать основным голкипером, тогда как в "Ливерпуле" он находится за спиной у Алиссона, вдобавок на "Энфилд" из "Валенсии" прибывает Георгий Мамардашвили.
01.06.2025 19:00
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Последние комментарии:
С этим переходом Кевин не 1, а 2 шага назад сделал. Он в любой клуб с евро кубка мог перейти. Так ждал его в Челси. Ещё и за такую сумму, вообще дёшево.
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Жаль что уходит!он реально топовый кипер,только удачи ему
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Очень мало за топ кипера
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