"Брентфорд" согласовал покупку Келлехера

"Брентфорд" согласовал покупку голкипера "Ливерпуля" Кувина Келлехера за 12.5 млн. фунтов.

Ранее днем стало известно, что "Брентфорд" согласился отпустить своего первого номера Марка Флеккена в "Байер".



По информации Sky Sports, отъезд Флеккена в Леверкузен действительно согласован, но Марк получит зеленый свет, как только "Брентфорд" завершит приобретение Келлехера ему на замену.



26-летний Келлехер будет стоить "Брентфорду" 12.5 млн. фунтов плюс бонусы, тогда как за 31-летнего Флеккена "пчелы" смогут выручить около 11 млн. фунтов, уже включая бонусы.



В "Брентфорде" Келлехер сможет стать основным голкипером, тогда как в "Ливерпуле" он находится за спиной у Алиссона, вдобавок на "Энфилд" из "Валенсии" прибывает Георгий Мамардашвили.