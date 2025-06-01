Гарначо предпочитает перейти в "Челси"
Вингер "Манчестер Юнайтед" Алехандро Гарначо рассматривает "Челси" своим наиболее предпочтительным направлением.
Если верить The Athletic, после поражения в финале Лиги Европы наставник "Юнайтед" Рубен Аморим на глазах у всех указал Гарначо на дверь.
Поступок Аморима не стал сюрпризом, потому что в последнее время отношения игрока и тренера были предельно напряженными.
Ситуация Гарначо привлекла внимание "Наполи", который интересовался покупкой Алехандро еще в январе, однако 20-летний аргентинец поручил своему агенту организовать переход в "Челси".
"Алехандро знает, что Премьер-Лига — лучшая в мире. И хотя у него были хорошие моменты в "Юнайтед", он хочет утвердиться мировой звездой".
"Англия — лучшее место для этого, а "Челси" собрал много хороших игроков", — цитирует свой источник The Sun.
01.06.2025 16:00
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Малой намерен мстить...
Целенаправленно забивать, отдавать передачи, праздновать голы против нас.
Сверхмотивация!!!
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Эти ублюдки всех заднеприводных насобирают) хорошия конкуренция Арсеналу
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Санчо вернуть, Гарначо купить!
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