Гарначо предпочитает перейти в "Челси"

Вингер "Манчестер Юнайтед" Алехандро Гарначо рассматривает "Челси" своим наиболее предпочтительным направлением.

Если верить The Athletic, после поражения в финале Лиги Европы наставник "Юнайтед" Рубен Аморим на глазах у всех указал Гарначо на дверь.



Поступок Аморима не стал сюрпризом, потому что в последнее время отношения игрока и тренера были предельно напряженными.



Ситуация Гарначо привлекла внимание "Наполи", который интересовался покупкой Алехандро еще в январе, однако 20-летний аргентинец поручил своему агенту организовать переход в "Челси".



"Алехандро знает, что Премьер-Лига — лучшая в мире. И хотя у него были хорошие моменты в "Юнайтед", он хочет утвердиться мировой звездой".



"Англия — лучшее место для этого, а "Челси" собрал много хороших игроков", — цитирует свой источник The Sun.