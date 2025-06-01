Гарначо предпочитает перейти в "Челси"

Алехандро Гарначо Вингер "Манчестер Юнайтед" Алехандро Гарначо рассматривает "Челси" своим наиболее предпочтительным направлением.

Если верить The Athletic, после поражения в финале Лиги Европы наставник "Юнайтед" Рубен Аморим на глазах у всех указал Гарначо на дверь.

Поступок Аморима не стал сюрпризом, потому что в последнее время отношения игрока и тренера были предельно напряженными.

Ситуация Гарначо привлекла внимание "Наполи", который интересовался покупкой Алехандро еще в январе, однако 20-летний аргентинец поручил своему агенту организовать переход в "Челси".

"Алехандро знает, что Премьер-Лига — лучшая в мире. И хотя у него были хорошие моменты в "Юнайтед", он хочет утвердиться мировой звездой".

"Англия — лучшее место для этого, а "Челси" собрал много хороших игроков", — цитирует свой источник The Sun.




Метки Гарначо, Манчестер Юнайтед, Челси

Автор mihajlo   

Дата 01.06.2025 16:00

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  1. black-sumrak1990 01.06.2025 17:11 # black-sumrak1990
    Малой намерен мстить...
    Целенаправленно забивать, отдавать передачи, праздновать голы против нас.
    Сверхмотивация!!!

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  2. beautiful-lie 01.06.2025 16:17 # beautiful-lie
    Эти ублюдки всех заднеприводных насобирают) хорошия конкуренция Арсеналу

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  3. skydreams 01.06.2025 16:13 # skydreams
    Санчо вернуть, Гарначо купить!

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