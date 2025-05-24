Аморим выгоняет Гарначо из "Юнайтед"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим сказал вингеру Алехандро Гарначо, чтобы тот искал новый клуб.

Оправившись после разочарования в финале Лиги Европы, в субботу Аморим провел встречу со своими игроками на тренировочной базе "Юнайтед" в Каррингтоне.



Аморим заверил подопечных, что останется на следующий сезон. Также Рубен на глазах у всех сказал, что Гарначо не входит в его планы на будущее, утверждает The Athletic.



Поступок Аморима можно считать его реакцией на поведение Гарначо во время финала Лиги Европы. Алехандро был крайне разочарован своим непопаданием в стартовый состав, выразив это с помощью зашифрованного сообщения в социальных сетях до матча и прямым текстом после финального свистка.



"Юнайтед" был открыт к расставанию с Гарначо еще в зимнее трансферное окно, когда Алехандро пытался приобрести "Наполи". Тогда же 20-летнего аргентинца сватали и в "Челси".



Гарначо находится в системе "Юнайтед" со своего перехода из "Атлетико" в октябре 2020 и имеет статус доморощенного игрока, а значит все деньги с его продажи будут зачтены в качестве чистой прибыли при расчетах, связанных с финансовым фейр-плей.