"Байер" согласовал покупку Флеккена у "Брентфорда"

Леверкузенский "Байер" согласовал приобретение голкипера "Бренфорда" Марка Флеккена.

По информации Sky Sport Germany, "Брентфорд" согласился отпустить Флеккена в "Байер" за 10 миллионов евро (8.4 млн. фунтов). Теперь Марк направляется в Леверкузен на медобследование.



31-летний голландец обещает стать первым приобретением "Байера" при новом главном тренере Эрике Тен Хаге.



"Брентфорд" уже определился с заменой Флеккену, обратившись к "Ливерпулю" насчет покупки Кувина Келлехера.



Обладая Алиссоном и Георгием Мамардашвили, "Ливерпуль" открыт к продаже Келлехера, а сам Кувин хочет играть регулярно, однако 26-летний ирландец оценивается более чем в 20 млн. фунтов.