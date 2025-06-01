"Тоттенхэм" сразится за Суперкубок Европы с ПСЖ

Противостояние французского ПСЖ и итальянского "Интера" в финале Лиги Чемпионов определило соперника "Тоттенхэма" по матчу за Суперкубок Европы.

Ранее в плей-офф Лиги Чемпионов одолев представляющих Премьер-Лигу "Ливерпуль", "Астон Виллу" и "Арсенал", ПСЖ подтвердил свой статус фаворита финала с помощью двух быстрых голов.



Во втором тайме парижане еще трижды огорчили "Интер" и, оформив победу со счетом 5:0, впервые в истории своего клуба завоевали трофей Лиги Чемпионов.



Добавим, матч за Суперкубок Европы будет сыгран на стадионе "Фриули" в итальянском городе Удине 13 августа. В нем традиционно сходятся победитель Лиги Чемпионов и победитель Лиги Европы.