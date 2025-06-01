"Тоттенхэм" сразится за Суперкубок Европы с ПСЖ
Противостояние французского ПСЖ и итальянского "Интера" в финале Лиги Чемпионов определило соперника "Тоттенхэма" по матчу за Суперкубок Европы.
Ранее в плей-офф Лиги Чемпионов одолев представляющих Премьер-Лигу "Ливерпуль", "Астон Виллу" и "Арсенал", ПСЖ подтвердил свой статус фаворита финала с помощью двух быстрых голов.
Во втором тайме парижане еще трижды огорчили "Интер" и, оформив победу со счетом 5:0, впервые в истории своего клуба завоевали трофей Лиги Чемпионов.
Добавим, матч за Суперкубок Европы будет сыгран на стадионе "Фриули" в итальянском городе Удине 13 августа. В нем традиционно сходятся победитель Лиги Чемпионов и победитель Лиги Европы.
01.06.2025 00:00
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Последние комментарии:
Уахахахахахаха какой нах сразится , будут сасат уехехехехехехехехехехехехехехеххехеххеххехехехе
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"Говорят, за него предлагают около 100 миллионов фунтов. "Манчестер Юнайтед" не может сказать "нет" на это предложение".
"Я знаю, что он был великолепен и тащил команду на своем горбу, но, знаете, когда речь об этой игровой системе, то где он играет? Какова его позиция? Вы видите его в качестве 10-го номера? Вы видите его в качестве опорного полузащитника?"
"Он практически путает всю эту систему, потому что у него нет определенной позиции.
Источник: https://fapl.ru/posts/115148/
Хоть в техническом плане Скоулз был поленом полным, но зачатки интеллекта у него прослеживаются, конечно.
Фертандеш - тактический мусор.
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нету 60 лямов
4 гола 6 ассистов
артур хватит
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нормально так псг негативчику жопу порвало. еще неделю будет пытаться собрать оруууууу
(ответить)
62 ляма за кунью
это конеш сильно
(ответить)
01.06.2025 00:09 #
forester-ibe
https://ibb.co/Y49yLkNj
изи мани бэт)))) ору
Источник: https://fapl.ru/posts/115149/?c=1#c8059860
01.06.2025 00:19 #
forester-ibe
https://ibb.co/93cSfzyp
саси))))
Источник: https://fapl.ru/posts/115149/?c=1#c8059860
(ответить)
ержан проебал юрту сегодня((
(ответить)
Ну ладно Артур, раз ты так завелся не на шутку
По факту тебе тут любой скажет(любой кроме квадратной хуйни с ростом 1 метр), что лига конференций это типо чемпионшипа от силы
(ответить)
скиньте хоть одну новость где пишут что челси интересовался дуэ и в новости не фигурирует ещё половина клубов европы
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FAPL.ru — Английская Премьер-Лига
"Арсенал" контактирует с Луисом Энрике
Источник: https://fapl.ru/posts/74597/?c=1
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выбрать Мареску вместо Энрике
это реально сильно
(ответить)
Энрике два требла, гвардиола шарлатан ебаный
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Как же чурку ставочную попустили за минуту. Быстрее только его любимый микки спускает ему в рот.
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Энрике топарь конечно
(ответить)
какой итог можно сделать?
Самый топовый финал - ФИНАЛ ЛИГИ КОНФЕРЕНЦИЙ...кто бы сомневался...а все почему? думаю вы догадались.
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интер > ливерхуй
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Луис Енрике топарь
Пеп Гвардиола залупарь
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с первым днем лета вас , хуесосы всех мастей))))
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https://ibb.co/Y49yLkNj
изи мани бэт)))) ору
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Знатно Интер унизили. Макарохи просто на игру не вышли.
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