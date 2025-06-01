"Тоттенхэм" сразится за Суперкубок Европы с ПСЖ

Хвича Кварацхелия Противостояние французского ПСЖ и итальянского "Интера" в финале Лиги Чемпионов определило соперника "Тоттенхэма" по матчу за Суперкубок Европы.

Ранее в плей-офф Лиги Чемпионов одолев представляющих Премьер-Лигу "Ливерпуль", "Астон Виллу" и "Арсенал", ПСЖ подтвердил свой статус фаворита финала с помощью двух быстрых голов.

Во втором тайме парижане еще трижды огорчили "Интер" и, оформив победу со счетом 5:0, впервые в истории своего клуба завоевали трофей Лиги Чемпионов.

Добавим, матч за Суперкубок Европы будет сыгран на стадионе "Фриули" в итальянском городе Удине 13 августа. В нем традиционно сходятся победитель Лиги Чемпионов и победитель Лиги Европы.




Метки Лига Чемпионов, ПСЖ, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 01.06.2025 00:00

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Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. roberto-89 01.06.2025 00:48 # roberto-89
    Уахахахахахаха какой нах сразится , будут сасат уехехехехехехехехехехехехехехеххехеххеххехехехе

    (ответить)

  2. kellborn 01.06.2025 00:46 # kellborn
    "Говорят, за него предлагают около 100 миллионов фунтов. "Манчестер Юнайтед" не может сказать "нет" на это предложение".

    "Я знаю, что он был великолепен и тащил команду на своем горбу, но, знаете, когда речь об этой игровой системе, то где он играет? Какова его позиция? Вы видите его в качестве 10-го номера? Вы видите его в качестве опорного полузащитника?"

    "Он практически путает всю эту систему, потому что у него нет определенной позиции.

    Источник: https://fapl.ru/posts/115148/

    Хоть в техническом плане Скоулз был поленом полным, но зачатки интеллекта у него прослеживаются, конечно.

    Фертандеш - тактический мусор.

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  3. pozitiv4ik 01.06.2025 00:46 # pozitiv4ik
    нету 60 лямов
    4 гола 6 ассистов

    артур хватит

    (ответить)

  4. narcot 01.06.2025 00:42 # narcot
    нормально так псг негативчику жопу порвало. еще неделю будет пытаться собрать оруууууу

    (ответить)

  5. pozitiv4ik 01.06.2025 00:41 # pozitiv4ik
    62 ляма за кунью


    это конеш сильно

    (ответить)

  6. hachidlo 01.06.2025 00:40 # hachidlo
    01.06.2025 00:09 #
    forester-ibe

    https://ibb.co/Y49yLkNj

    изи мани бэт)))) ору

    Источник: https://fapl.ru/posts/115149/?c=1#c8059860

    01.06.2025 00:19 #
    forester-ibe

    https://ibb.co/93cSfzyp

    саси))))

    Источник: https://fapl.ru/posts/115149/?c=1#c8059860

    (ответить)

  7. narcot 01.06.2025 00:39 # narcot
    ержан проебал юрту сегодня((

    (ответить)

  8. pozitiv4ik 01.06.2025 00:32 # pozitiv4ik
    Ну ладно Артур, раз ты так завелся не на шутку

    По факту тебе тут любой скажет(любой кроме квадратной хуйни с ростом 1 метр), что лига конференций это типо чемпионшипа от силы

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  9. amirhan-gurazhev 01.06.2025 00:25 # amirhan-gurazhev
    скиньте хоть одну новость где пишут что челси интересовался дуэ и в новости не фигурирует ещё половина клубов европы

    (ответить)

  10. narcot 01.06.2025 00:22 # narcot
    FAPL.ru — Английская Премьер-Лига
    "Арсенал" контактирует с Луисом Энрике

    Источник: https://fapl.ru/posts/74597/?c=1

    (ответить)

  11. pozitiv4ik 01.06.2025 00:21 # pozitiv4ik
    выбрать Мареску вместо Энрике


    это реально сильно

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  12. amirhan-gurazhev 01.06.2025 00:17 # amirhan-gurazhev
    Энрике два требла, гвардиола шарлатан ебаный

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  13. hachidlo 01.06.2025 00:17 # hachidlo
    Как же чурку ставочную попустили за минуту. Быстрее только его любимый микки спускает ему в рот.

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  14. quavo 01.06.2025 00:17 # quavo
    Энрике топарь конечно

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  15. bembo 01.06.2025 00:16 # bembo
    какой итог можно сделать?
    Самый топовый финал - ФИНАЛ ЛИГИ КОНФЕРЕНЦИЙ...кто бы сомневался...а все почему? думаю вы догадались.

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  16. narcot 01.06.2025 00:14 # narcot
    интер > ливерхуй

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  17. bembo 01.06.2025 00:11 # bembo
    Луис Енрике топарь
    Пеп Гвардиола залупарь

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  18. bembo 01.06.2025 00:10 # bembo
    с первым днем лета вас , хуесосы всех мастей))))

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  19. forester-ibe 01.06.2025 00:09 # forester-ibe
    https://ibb.co/Y49yLkNj

    изи мани бэт)))) ору

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  20. dexter 01.06.2025 00:08 # dexter
    Знатно Интер унизили. Макарохи просто на игру не вышли.

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