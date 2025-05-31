Скоулз призвал "Юнайтед" продать Фернандеша

Легенда "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз призвал "красных дьяволов" продать своего капитана Бруну Фернандеша в саудовский "Аль-Хиляль".

На следующей неделе "Аль-Хиляль" ждет окончательного ответа от Фернандеша на предложение о трехлетнем контракте стоимость 200 миллионов фунтов. При этом саудиты готовы заплатить "Юнайтед" 100 млн. фунтов в качестве компенсации.



По мнению Скоулза, это идеальный сценарий для "Юнайтед", особенно с учетом того, что роль Фернандеша в тактической модели главного тренера "дьяволов" Рубена Аморима является размытой.



"Говорят, за него предлагают около 100 миллионов фунтов. "Манчестер Юнайтед" не может сказать "нет" на это предложение".



"Я знаю, что он был великолепен и тащил команду на своем горбу, но, знаете, когда речь об этой игровой системе, то где он играет? Какова его позиция? Вы видите его в качестве 10-го номера? Вы видите его в качестве опорного полузащитника?"



"Он практически путает всю эту систему, потому что у него нет определенной позиции. Не поймите меня неправильно, он был великолепен. Но когда вам предлагают 100 миллионов фунтов, вы жмете их руку и соглашаетесь", — цитирует Скоулза Daily Mirror.