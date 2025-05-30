"Ливерпуль" приобрел Фримпонга

Джереми Фримпонг "Ливерпуль" официально подтвердил приобретение правого защитника леверкузенского "Байера" Джереми Фримпонга.

Успешно пройдя медобследование, в пятницу Фримпонг заключил с "Ливерпулем" пятилетний контракт. Джереми станет игроком мерсисайдского клуба, когда в ближайшее воскресенье откроется трансферное окно.

Фримпонг обошелся "Ливерпулю" в 35 миллионов евро (29.5 млн. фунтов), которые были прописаны в контракте 24-летнего игрока сборной Голландии с "Байером" в качестве отступных.

Примерно 5 млн. фунтов "Байеру" придется поделиться с бывшим клубом Фримпонга "Селтиком", откуда Джереми был куплен леверкузенцами за 11.5 млн. фунтов в январе 2021.

Вообще, Фримпонг является продуктом академии "Манчестер Сити". Так и не дебютировав за "горожан", в сентябре 2019 Джереми был продан в "Селтик" за 300,000 фунтов.

В "Ливерпуле" Фримпонг будет призван заменить Трента Александер-Арнольда, который решил не продлевать свой контракт с родным клубом.

За четыре с половиной сезона в Леверкузене Фримпонг забил 30 голов и отдал 44 результативные передачи в 190 матчах, в прошлом сезоне завоевав с "Байером" титул Бундеслиги и Кубок Германии.

"Все сложилось довольно легко. "Ливерпуль" обратился и обозначил свой интерес, а я не колебался. Я сказал своим агентам: "Просто сделайте это".

"Фанаты "Ливерпуля", я буду стараться изо всех сил, я буду давать всю свою энергию и свое трудолюбие. Надеюсь, мы будем побеждать вместе, праздновать вместе, все делать вместе".

"Я просто в восторге оказаться здесь. Спасибо вам, парни, за то, что приняли меня. Я не подведу вас и буду давать вам энергию, как вы этого хотите", — сообщил Фримпонг.

Джереми Фримпонг




Метки Байер, Ливерпуль, трансферы, Фримпонг

Автор mihajlo   

Дата 30.05.2025 20:00

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  1. narcot 30.05.2025 20:52 # narcot
    медаль за захват крыма 20.02.2014 - 18.03.2014
    янукович сбежал 22.02.2014


    чё с ебалой у башкирской чурочки?

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  2. chelsea88 30.05.2025 20:47 # chelsea88
    Лучше б топаря Гюсто у нас за полтос купили чем этого нонейма.

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  3. forester-ibe 30.05.2025 20:24 # forester-ibe
    Фримпонг > Арнольд > Джеймс

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  4. forester-ibe 30.05.2025 20:22 # forester-ibe
    колбасник = русский = натурал

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  5. forester-ibe 30.05.2025 20:16 # forester-ibe
    ------------------Алиссон-----------------
    Фримпонг--Конате--Ван Дейк--Керкез
    --------Гравенберх--Макаллистер------
    -------------------Вирц-------------------
    Салах----------Экитике-----------Гакпо

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  6. mafia 30.05.2025 20:14 # mafia
    Как же этот гений будет ебать

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  7. bmw-e34 30.05.2025 20:13 # bmw-e34
    Остались Вирц, Керкез, Робинсон и Декьериш.

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  8. mafia 30.05.2025 20:12 # mafia
    ЕБАТЬ КОРОЛИ!!! ВЕЛИЧАЙШИЙ КЛУБ МИРА

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  9. b84 30.05.2025 20:08 # b84
    глянул его нарезочку - самое приятное впечатление оставляет...
    YNWA тебе афроголландский брат!

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  10. meshuggah 30.05.2025 20:06 # meshuggah
    Идеальный варик трамплипуль для перехода в реал

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  11. bmw-e34 30.05.2025 20:04 # bmw-e34
    Кстати стата для заща в принципе отл.

    PS: у Гомеса есть официальные голы?

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  12. bmw-e34 30.05.2025 20:03 # bmw-e34
    Черный, с дредами... Не Давидс конечно, но тоже (уже) питбуль.

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  13. turist 30.05.2025 20:03 # turist
    Норм нап, десятку положит

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