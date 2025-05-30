"Ливерпуль" приобрел Фримпонга

"Ливерпуль" официально подтвердил приобретение правого защитника леверкузенского "Байера" Джереми Фримпонга.

Успешно пройдя медобследование, в пятницу Фримпонг заключил с "Ливерпулем" пятилетний контракт. Джереми станет игроком мерсисайдского клуба, когда в ближайшее воскресенье откроется трансферное окно.



Фримпонг обошелся "Ливерпулю" в 35 миллионов евро (29.5 млн. фунтов), которые были прописаны в контракте 24-летнего игрока сборной Голландии с "Байером" в качестве отступных.



Примерно 5 млн. фунтов "Байеру" придется поделиться с бывшим клубом Фримпонга "Селтиком", откуда Джереми был куплен леверкузенцами за 11.5 млн. фунтов в январе 2021.



Вообще, Фримпонг является продуктом академии "Манчестер Сити". Так и не дебютировав за "горожан", в сентябре 2019 Джереми был продан в "Селтик" за 300,000 фунтов.



В "Ливерпуле" Фримпонг будет призван заменить Трента Александер-Арнольда, который решил не продлевать свой контракт с родным клубом.



За четыре с половиной сезона в Леверкузене Фримпонг забил 30 голов и отдал 44 результативные передачи в 190 матчах, в прошлом сезоне завоевав с "Байером" титул Бундеслиги и Кубок Германии.



"Все сложилось довольно легко. "Ливерпуль" обратился и обозначил свой интерес, а я не колебался. Я сказал своим агентам: "Просто сделайте это".



"Фанаты "Ливерпуля", я буду стараться изо всех сил, я буду давать всю свою энергию и свое трудолюбие. Надеюсь, мы будем побеждать вместе, праздновать вместе, все делать вместе".



"Я просто в восторге оказаться здесь. Спасибо вам, парни, за то, что приняли меня. Я не подведу вас и буду давать вам энергию, как вы этого хотите", — сообщил Фримпонг.



