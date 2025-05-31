"Вест Хэм" оштрафован на 120,000 фунтов за гомофобные кричалки фанатов насчет "Челси"

Вест Хэм "Вест Хэм" был оштрафован FA на 120,000 фунтов за гомофобные кричалки своих болельщиков во время матча Премьер-Лиги против "Челси".

Инцидент, привлекший внимание Ассоциации, случился 3 февраля, когда "Вест Хэм" одержал победу на "Стэмфорд Бридж" со счетом 1:2.

FA еще в марте предъявила свои обвинения "Вест Хэму", а сейчас, наконец, определилась с наказанием, наложив на "молотобойцев" крупный штраф, сообщает BBC.

Во время рассмотрения этого дела независимая комиссия пришла к выводу, что "Вест Хэм" утратил контроль над своими фанатами, а количество оскорбительных кричалок было таково, что это тянуло на уголовное преступление.

Добавим, Ассоциация еще в 2023 году изменила свои правила, сделав гомофобные кричалки с трибун поводом для выдвижения обвинений в адрес клубов.




Метки FA, болельщики, Вест Хэм, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 31.05.2025 00:05

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  1. high-malvern 31.05.2025 00:12 # high-malvern
    Что конкретно кричали-то фанатам Челси? Как их называли?

    (ответить)

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