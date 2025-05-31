"Вест Хэм" оштрафован на 120,000 фунтов за гомофобные кричалки фанатов насчет "Челси"

"Вест Хэм" был оштрафован FA на 120,000 фунтов за гомофобные кричалки своих болельщиков во время матча Премьер-Лиги против "Челси".

Инцидент, привлекший внимание Ассоциации, случился 3 февраля, когда "Вест Хэм" одержал победу на "Стэмфорд Бридж" со счетом 1:2.



FA еще в марте предъявила свои обвинения "Вест Хэму", а сейчас, наконец, определилась с наказанием, наложив на "молотобойцев" крупный штраф, сообщает BBC.



Во время рассмотрения этого дела независимая комиссия пришла к выводу, что "Вест Хэм" утратил контроль над своими фанатами, а количество оскорбительных кричалок было таково, что это тянуло на уголовное преступление.



Добавим, Ассоциация еще в 2023 году изменила свои правила, сделав гомофобные кричалки с трибун поводом для выдвижения обвинений в адрес клубов.