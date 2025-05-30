"Лестеру" грозит снятие минимум 12 очков в Чемпионшипе

"Лестеру" грозит снятие минимум 12 очков в следующем сезоне Чемпионшипа, если вина "лис" в нарушении правил финансового фейр-плей будет доказана.

На прошлой неделе Футбольная Лига обвинила "Лестер" в нарушении правил ФФП в сезоне 2023/24, по итогам которого "лисы" вышли из Чемпионшипа в Премьер-Лигу.



По информации i Sport, в период с 2021 по 2024 год "Лестер" превысил допустимый лимит убытка на 17 миллионов фунтов, что рискует обернуться суровым наказанием в виде снятия очков.



Стандартное наказание в 12 очков может быть смягчено, только если превышение составляет не более 15 млн. фунтов, как это предусмотрено правилами Футбольной Лиги.



Учитывая серьезность нарушения, речь может идти о снятии минимум 12 очков в сезоне 2025/26, что сильно бы осложнило задачу "Лестера" по возвращению в Премьер-Лигу с первой попытки.