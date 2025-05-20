Футбольная Лига обвинила "Лестер" в нарушении правил ФФП
"Лестеру" были предъявлены обвинения в нарушении правил финансового фейр-плей Футбольной Лиги в сезоне 2023/24.
Соответствующие обвинения предъявлены "Лестеру" сразу по трем пунктам и касаются прошлого сезона, который "лисы" провели в Чемпионшипе.
Поскольку "Лестер" не удержался в Премьер-Лиге, то в следующем сезоне Чемпионшипа "лисы" могут подвергнуться снятию очков, если их вина будет доказана, сообщает Sky Sports.
Отметим, снятие очков грозило "Лестеру" уже в этом сезоне, однако клуб с "Кинг Пауэр" выиграл апелляцию против Премьер-Лиги, которая хотели наказать "лис" за допущенные в Футбольной Лиге нарушения.
20.05.2025 17:00
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Последние комментарии:
А что там по мочестер сити с их 116 нарушениями?)
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У Лестера всего три пункта и их наказали а у сити 120 пунктов и их не могут наказать.Парадокс.
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Мдэ, с апелляцией фэйл вышел)
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