Футбольная Лига обвинила "Лестер" в нарушении правил ФФП

"Лестеру" были предъявлены обвинения в нарушении правил финансового фейр-плей Футбольной Лиги в сезоне 2023/24.

Соответствующие обвинения предъявлены "Лестеру" сразу по трем пунктам и касаются прошлого сезона, который "лисы" провели в Чемпионшипе.



Поскольку "Лестер" не удержался в Премьер-Лиге, то в следующем сезоне Чемпионшипа "лисы" могут подвергнуться снятию очков, если их вина будет доказана, сообщает Sky Sports.



Отметим, снятие очков грозило "Лестеру" уже в этом сезоне, однако клуб с "Кинг Пауэр" выиграл апелляцию против Премьер-Лиги, которая хотели наказать "лис" за допущенные в Футбольной Лиге нарушения.