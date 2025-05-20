Футбольная Лига обвинила "Лестер" в нарушении правил ФФП

Лестер "Лестеру" были предъявлены обвинения в нарушении правил финансового фейр-плей Футбольной Лиги в сезоне 2023/24.

Соответствующие обвинения предъявлены "Лестеру" сразу по трем пунктам и касаются прошлого сезона, который "лисы" провели в Чемпионшипе.

Поскольку "Лестер" не удержался в Премьер-Лиге, то в следующем сезоне Чемпионшипа "лисы" могут подвергнуться снятию очков, если их вина будет доказана, сообщает Sky Sports.

Отметим, снятие очков грозило "Лестеру" уже в этом сезоне, однако клуб с "Кинг Пауэр" выиграл апелляцию против Премьер-Лиги, которая хотели наказать "лис" за допущенные в Футбольной Лиге нарушения.




Метки Лестер, Футбольная Лига, ФФП

Автор mihajlo   

Дата 20.05.2025 17:00

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  1. redwhitegun 20.05.2025 17:33 # redwhitegun
    А что там по мочестер сити с их 116 нарушениями?)

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  2. liverpoolec23 20.05.2025 17:15 # liverpoolec23
    У Лестера всего три пункта и их наказали а у сити 120 пунктов и их не могут наказать.Парадокс.

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  3. petertosh 20.05.2025 17:14 # petertosh
    Мдэ, с апелляцией фэйл вышел)

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