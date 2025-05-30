"Сити" сделал предложение о покупке Рейндерса

"Манчестер Сити" сделал стартовое предложение о покупке полузащитника итальянского "Милана" Тиджани Рейндерса.

Как утверждает журналист Фабрицио Романо, предложение "Сити" составило 60 миллионов евро (50.5 млн. фунтов), включая бонусы.



"Милан" открыт к расставанию с Рейндерсом этим летом, но оценивает свою звезду дороже.



Два клуба продолжают переговоры, и "Сити" намерен оформить переход Рейндерса в специальное трансферное окно с 1 по 10 июня, чтобы взять 26-летнего голландца на клубный Чемпионат Мира.



Недавно Рейндерс был включен в символическую сборную Серии А по итогам сезона 2024/25, а также был признан лучшим полузащитником итальянского первенства.