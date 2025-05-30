"Сити" сделал предложение о покупке Рейндерса

Тиджани Рейндерс "Манчестер Сити" сделал стартовое предложение о покупке полузащитника итальянского "Милана" Тиджани Рейндерса.

Как утверждает журналист Фабрицио Романо, предложение "Сити" составило 60 миллионов евро (50.5 млн. фунтов), включая бонусы.

"Милан" открыт к расставанию с Рейндерсом этим летом, но оценивает свою звезду дороже.

Два клуба продолжают переговоры, и "Сити" намерен оформить переход Рейндерса в специальное трансферное окно с 1 по 10 июня, чтобы взять 26-летнего голландца на клубный Чемпионат Мира.

Недавно Рейндерс был включен в символическую сборную Серии А по итогам сезона 2024/25, а также был признан лучшим полузащитником итальянского первенства.




Метки Манчестер Сити, Милан, Рейндерс

Автор mihajlo   

Дата 30.05.2025 12:00

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Последние комментарии:




  1. liverpool888 30.05.2025 12:22 # liverpool888
    А разве не Мактоминей был признан лучшим полузащитником в Серии А?

    (ответить)

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