Светская хроника за пятницу

Эрик Тен Хаг нацелился на двух игроков "Манчестер Юнайтед". "Бавария" готова увести Флориана Вирца из под носа у "Ливерпуля". "Челси" обратился насчет Виктора Дьекереша. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за пятницу.

Новый главный тренер "Байера" Эрик Тен Хаг хочет приобрести у своего бывшего клуба "Манчестер Юнайтед" вингеров Антони и Алехандро Гарначо. (Kicker)



"Бавария" организовала секретную встречу с Флорианом Вирцем, чтобы предпринять финальную попытку увести плеймейкера "Байера" из под носа у "Ливерпуля". В Мюнхене уверены в заключении сделки. (Suddeutsche Zeitung)



Нападающие "Ливерпуля" Луис Диас и Дарвин Нуньес вызывают интерес у "Аль-Насра" и "Аль-Хиляля", соответственно. (The Guardian)



"Ливерпуль" выигрывает борьбу за нападающего "Айнтрахта" Уго Экитике. (Sky Sport Germany)



"Брентфорд" договаривается о покупке голкипера "Ливерпуля" Кувина Келлехера. (Sky Sport Germany)



"Ливерпуль" хочет свыше 20 миллионов фунтов за Келлехера. (The Athletic)



Защитник "Арсенала" Майлс Льюис-Скелли вызывает интерес у "Реала". (The Guardian)



"Арсенал" сделал запрос насчет вингера "Баварии" Лероя Сане, чей контракт истекает в конце июня. (talkSPORT)



"Арсенал" начал переговоры о покупке нападающего "РБ Лейпциг" Беньямина Шешко. (Fabrizio Romano)



"Арсенал" и "Челси" заинтересованы в нападающем "Реала" Родриго. (AS)



"Челси" обратился насчет нападающего "Спортинга" Виктора Дьекереша, который также интересен "Арсеналу". (Record)



Полузащитник "Аякса" Джордан Хендерсон хочет вернуться в "Сандерленд". (Daily Mirror)



"Вест Хэм" согласовал переход нападающего "Селтика" Даниэля Каммингса в качестве свободного агента. (Fabrizio Romano)



"Кристал Пэлас" обсуждает покупку защитника "Атлетико" Рейнилду Мандава. (The Sun)



Нападающий "Манчестер Сити" Дивин Мубама стал целью для "Ипсвича". (Daily Mail)



Другое



Бывший главный тренер "Челси" и "Тоттенхэма" Антонио Конте остается в "Наполи". (Ben Jacobs)



Легенда "Ливерпуля" Стивен Джеррард больше не претендует на вакантную должность главного тренера "Рейнджерс". (Daily Mail)



Владелец "Уотфорда" Джино Поццо продает "Удинезе" за 150 млн. фунтов, чтобы полностью сосредоточиться на возвращении "шершней" в Премьер-Лигу. Английский клуб кажется итальянскому бизнесмену перспективнее. (Sky Sports)



Бывший вингер "Юнайтед" Джесси Лингард, ныне выступающий в Южной Корее, рассказал, что делает новую стрижку каждую неделю. (Daily Mail)