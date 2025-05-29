"Сити" надеется купить Рейндерса и Шерки до клубного Чемпионата Мира

"Манчестер Сити" надеется приобрести полузащитником Тиджани Рейндерса из итальянского "Милана" и Райана Шерки из французского "Лиона" до клубного Чемпионата Мира.

Ради участников клубного Чемпионата Мира ФИФА открывает специальное трансферное окно с 1 по 10 июня, и "Сити" собирается использовать эту возможность.



Обновление полузащиты является одним из приоритетов "Сити" на грядущее лето, учитывая уход Кевина Де Брюйне, возраст Илкая Гюндогана и неопределенность с будущим Джека Грилиша.



Как сообщает The Telegraph, "Сити" уже вовсе работает над приобретением Рейндерса и Шерки, также держа в уме вариант с Морганом Гиббс-Уайтом из "Ноттингем Форест".



"Мы четко определили, кто является нашими целями и на каких позициях. Мы займемся своими делами и сработаем очень быстро. Наша цель — постараться подготовить обновленный состав к клубному Чемпионату Мира", — сообщил президент "горожан" Халдун Аль-Мубарак.