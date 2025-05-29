"Челси" разгромил "Реал Бетис" в финале Лиги Конференций

"Челси" одержал волевую победу 1:4 над испанским "Реал Бетис" в финале Лиги Конференций, впервые в своей истории завоевав этот трофей.

Относительно победу 0:1 над "Ноттингем Форест" в минувшее воскресенье в стартовом составе "синих" произошло четыре перестановки. Свой шанс получили Филип Йоргенсен, Трево Чалоба, Бенуа Бадиашиле, Мало Гюсто и Николас Джексон.



Первое подобие опасного момента возникло на шестой минуте, когда Коул Палмер взял инициативу на себя, вошел в штрафную с правого фланга, но пробил слишком слабо.



"Реал Бетис" ответил на девятой минуте. Иско сделал передачу налево по границе штрафной площади на Абде Эззальзули, который обработал мяч, улучшил свою позицию и пробил низом в дальний угол ворот — 1:0.



Испанская команда воодушевилась, и на 13-й минуте Марк Бартра отметился дальним ударом, но Йоргенсен выручил "Челси".



На 21-й минуте Эззальзули вновь оказался на опасной позиции в штрафной, но бить сам не стал и покатил на Джонни Кардозо, который непостижимым образом не попал по воротам.



До перерыва "синие" ничего вразумительного впереди так и не показали, а в обороне выглядели нервозно. "Реал Бетис", напротив, был уверен в себе.



Во втором тайме "Реал Бетис" сосредоточился на сдерживании соперника и делал это хорошо, но высочайшее индивидуальное мастерство позволило "Челси" сравнять счет на 65-й минуте. Палмер навесил в центр штрафной, а Энцо Фернандес пробил головой — 1:1.



"Синие" резко воспряли духом, и особенно воспрял Палмер, который на 70-й минуте ушел от опеки на правом краю штрафной и подал в район ближней штанги, где Джексон корпусом поразил ворота — 1:2.



На 78-й минуте Джексон мог окончательно решить судьбу финала, убежав один на один. Однако в последний момент Николас далеко отпустил мяч, и тот стал добычей голкипера.



То, что не смог сделать Джексон, сделал Джейдон Санчо. На 83-й минуте вышедший на замену игрок получил мяч на левом краю штрафной и, не встретив сопротивления со стороны защитников, нанес обводящий удар — 1:3.



А уже в компенсированное время Мойсес Кайседо поставил точку в матче, пробив с подступов к штрафной площади — 1:4.



"Челси" провалил первый тайм, но ровно то же можно сказать про игру "Реал Бетис" во втором тайме. "Синие" вовремя пришли в чувство и подтвердили свое громадное превосходство в классе.



"Реал Бетис" (Испания) — "Челси" (Англия) — 1:4 (1:0)



Голы: Эззальзули 9 — Фернандес 65, Джексон 70, Санчо 83, Кайседо 90.



"Реал Бетис": Адриан, Сабали, Натан, Бартра, Рикардо Родригес (Перро 45), Кардозо (Ло Чельсо 85), Форнальс (Алтимира 85), Антони, Иско, Эззальзули (Хесус Родригес 53), Бакамбу (Руибаль 72).



"Челси": Йоргенсен, Гюсто (Джеймс 45), Чалоба, Бадиашиле (Колуилл 62), Кукурелья, Кайседо, Фернандес, Мадуэке, Палмер (Гиу 88), Нету (Санчо 61), Джексон (Дьюсбери-Холл 80).



Предупреждения: Антони — Бадиашиле, Санчо.