Анри признал, что Артета не оправдывает ожиданий
Легенда "Арсенала" Тьерри Анри признал, что главный тренер "канониров" Микель Артета не оправдывал ожиданий в последние три года.
Артета значительно преобразил "Арсенал" с момента своего назначения в 2019 году. Однако "канониры" не знают трофеев с Кубка Англии, выигранного в первый сезон Микеля.
Последние три сезона "Арсенал" неизменно занимал второе место в Премьер-Лиге, и Анри понимает фанатов, которые недовольны Артетой.
"Я не говорю, что я расстроен "Арсеналом", но это нормально, что сейчас люди задают вопросы о том, как выступает команда".
"Я понимаю, что в самом начале, когда ты приходишь, это не твоя команда. Тебе нужно минимум три-четыре трансферных окна, чтобы изменить все, что ты хочешь".
"Это требует времени, и вы должны дать тренеру время, чтобы реализовать все то, что он хочет".
"Последние три года "Арсенал" был в ситуации, когда они были обязаны завоевать минимум один трофей или достичь финала".
"Манчестер Юнайтед" сыграл пять финалов за последние пять лет. Это тот "Юнайтед", над которым все потешаются. А "Арсенал" в последние три года своего развития ни разу не выходил в финал".
"Поэтому я понимаю, когда люди задают вопрос: "Разве вы не должны были завоевать трофей?" — цитирует Анри BBC.
29.05.2025 11:00
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Последние комментарии:
Арсенал годами занимался 4 место, теперь 2, прогресс!
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Дефлоратор!!!
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Он не победитель, он просто доминатор. Так что про трофеи не его забота. (с) какой-то канонир
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Как и сам Анри в свое время)
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