Анри признал, что Артета не оправдывает ожиданий

Легенда "Арсенала" Тьерри Анри признал, что главный тренер "канониров" Микель Артета не оправдывал ожиданий в последние три года.

Артета значительно преобразил "Арсенал" с момента своего назначения в 2019 году. Однако "канониры" не знают трофеев с Кубка Англии, выигранного в первый сезон Микеля.



Последние три сезона "Арсенал" неизменно занимал второе место в Премьер-Лиге, и Анри понимает фанатов, которые недовольны Артетой.



"Я не говорю, что я расстроен "Арсеналом", но это нормально, что сейчас люди задают вопросы о том, как выступает команда".



"Я понимаю, что в самом начале, когда ты приходишь, это не твоя команда. Тебе нужно минимум три-четыре трансферных окна, чтобы изменить все, что ты хочешь".



"Это требует времени, и вы должны дать тренеру время, чтобы реализовать все то, что он хочет".



"Последние три года "Арсенал" был в ситуации, когда они были обязаны завоевать минимум один трофей или достичь финала".



"Манчестер Юнайтед" сыграл пять финалов за последние пять лет. Это тот "Юнайтед", над которым все потешаются. А "Арсенал" в последние три года своего развития ни разу не выходил в финал".



"Поэтому я понимаю, когда люди задают вопрос: "Разве вы не должны были завоевать трофей?" — цитирует Анри BBC.