Анри признал, что Артета не оправдывает ожиданий

Тьерри Анри Легенда "Арсенала" Тьерри Анри признал, что главный тренер "канониров" Микель Артета не оправдывал ожиданий в последние три года.

Артета значительно преобразил "Арсенал" с момента своего назначения в 2019 году. Однако "канониры" не знают трофеев с Кубка Англии, выигранного в первый сезон Микеля.

Последние три сезона "Арсенал" неизменно занимал второе место в Премьер-Лиге, и Анри понимает фанатов, которые недовольны Артетой.

"Я не говорю, что я расстроен "Арсеналом", но это нормально, что сейчас люди задают вопросы о том, как выступает команда".

"Я понимаю, что в самом начале, когда ты приходишь, это не твоя команда. Тебе нужно минимум три-четыре трансферных окна, чтобы изменить все, что ты хочешь".

"Это требует времени, и вы должны дать тренеру время, чтобы реализовать все то, что он хочет".

"Последние три года "Арсенал" был в ситуации, когда они были обязаны завоевать минимум один трофей или достичь финала".

"Манчестер Юнайтед" сыграл пять финалов за последние пять лет. Это тот "Юнайтед", над которым все потешаются. А "Арсенал" в последние три года своего развития ни разу не выходил в финал".

"Поэтому я понимаю, когда люди задают вопрос: "Разве вы не должны были завоевать трофей?" — цитирует Анри BBC.




Метки Анри, Арсенал, Артета, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 29.05.2025 11:00

Количество просмотров Просмотров: 686

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. bes-ter 29.05.2025 11:46 # bes-ter
    Арсенал годами занимался 4 место, теперь 2, прогресс!

    (ответить)

  2. kukuruzko 29.05.2025 11:34 # kukuruzko
    Дефлоратор!!!

    (ответить)

  3. tigerpool 29.05.2025 11:25 # tigerpool
    Он не победитель, он просто доминатор. Так что про трофеи не его забота. (с) какой-то канонир

    (ответить)

  4. gameboy 29.05.2025 11:02 # gameboy
    Как и сам Анри в свое время)

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий




Поиск: