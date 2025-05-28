"Брентфорд" обратился насчет покупки Келлехера
"Брентфорд" обратился к "Ливерпулю" насчет приобретения голкипера Кувина Келлехера.
Запрос "Брентфода" насчет Келлехера связан с тем, что "пчелы" рискуют лишиться своего первого номера Марка Флеккена.
Назначив Эрика Тен Хага своим новым главным тренером, "Байер" незамедлительно вступил в переговоры с "Брентфордом" о покупке Флеккена. Сам Марк открыт к переезду в Леверкузен.
По информации Sky Sports, Келлехер рассматривает "Брентфорд" своим приоритетом, хотя у 26-летнего игрока сборной Ирландии есть и другие варианты.
Келлехер жаждет играть регулярно, а в "Ливерпуле" он по-прежнему находится за спиной у Алиссона, вдобавок из "Валенсии" на "Энфилд" вскоре прибудет Георгий Мамардашвили.
Liverpool Echo в свою очередь добавляет, что для приобретения Келлехера потребуется сумма свыше 20 миллионов фунтов. Сейчас у Кувина остается только один год по контракту.
28.05.2025 19:00
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