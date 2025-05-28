Мудрик приехал на финал Лиги Конференций за медалью

Михаил Мудрик Вингер "Челси" Михаил Мудрик приехал во Вроцлав на финал Лиги Конференций, чтобы получить свою медаль, чем сильно удивил своего главного тренера Энцо Мареску.

В среду вечером "Челси" сразится с "Реал Бетис" за трофей Лиги Конференций, и еще за день до финала Мудрик был замечен в стейкхаусе в центре Вроцлава.

Мудрик не играет за "Челси" с 28 ноября, начав предварительно отбывать дисквалификацию после того, как в его организме был обнаружен запрещенный препарат мельдоний.

24-летний украинец приехал в Польшу по своей инициативе, рассчитывая получить свою награду, благо обе вышедшие в финал команды получат по комплекту из 50 медалей. Для Марески это стало такой неожиданностью, что он даже лишился дара речи.

"Если честно, я просто... Я не знаю, он здесь или приезжает?"

"Так он здесь? Я не знал этого. Я рад, что Миша здесь", — цитирует Мареску The Guardian.

Добавим, Мудрик сыграл четыре матча на общем этапе Лиги Конференций, забив три гола и отдав три результативные передачи.




Метки Лига Конференций, Мареска, Мудрик, Челси

Автор mihajlo   

Дата 28.05.2025 13:00

Количество просмотров Просмотров: 1326

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Последние комментарии:




  1. lovrentiy 28.05.2025 14:18 # lovrentiy
    Посидит на лавке, получит медальку, просто &#129315; классека

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  2. farot 28.05.2025 14:13 # farot
    кацапский биомусор погорел

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  3. ugunner4 28.05.2025 13:56 # ugunner4
    тот момент, когда даже тренеру на тебя похер)

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  4. quavo 28.05.2025 13:43 # quavo
    Упхапах, типикал хохол попрашайка

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  5. ray-black 28.05.2025 13:37 # ray-black
    Лучше бы на восточный фронт за медалью приехал. Из Вроцлава недалеко кстати.

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  6. redwhitegun 28.05.2025 13:21 # redwhitegun
    "Если честно, я просто... ВАХУЕ)

    Источник: https://fapl.ru/posts/115081/

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  7. closer 28.05.2025 13:13 # closer
    ХЕХЕХ

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  8. lahmatyj 28.05.2025 13:12 # lahmatyj
    Классическое хохлячье ДАЙ. КЖХДПП.

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