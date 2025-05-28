Мудрик приехал на финал Лиги Конференций за медалью

Вингер "Челси" Михаил Мудрик приехал во Вроцлав на финал Лиги Конференций, чтобы получить свою медаль, чем сильно удивил своего главного тренера Энцо Мареску.

В среду вечером "Челси" сразится с "Реал Бетис" за трофей Лиги Конференций, и еще за день до финала Мудрик был замечен в стейкхаусе в центре Вроцлава.



Мудрик не играет за "Челси" с 28 ноября, начав предварительно отбывать дисквалификацию после того, как в его организме был обнаружен запрещенный препарат мельдоний.



24-летний украинец приехал в Польшу по своей инициативе, рассчитывая получить свою награду, благо обе вышедшие в финал команды получат по комплекту из 50 медалей. Для Марески это стало такой неожиданностью, что он даже лишился дара речи.



"Если честно, я просто... Я не знаю, он здесь или приезжает?"



"Так он здесь? Я не знал этого. Я рад, что Миша здесь", — цитирует Мареску The Guardian.



Добавим, Мудрик сыграл четыре матча на общем этапе Лиги Конференций, забив три гола и отдав три результативные передачи.