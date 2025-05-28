Мареска объяснил свою "вспышку" после победы над "Форест"

Наставник "Челси" Энцо Мареска заявил, что его реакция после победы над "Ноттингем Форест" была вспышкой эмоций против критиков.

В минувшее воскресенье "Челси" одержал важнейшую победу 0:1 в Ноттингеме благодаря голу Леви Колуилла и самостоятельно оформил выход в Лигу Чемпионов, не завися от конкурентов.



После матча Мареска посоветовал критикам "съ***ться" и оставить в покое его команду. Энцо так поступил из-за той критики, которой, как он считает, несправедливо подвергался "Челси" по ходу сезона.



"Думаю, это была хорошая реакция со стороны игроков. Реакция Леви, моя реакция была лишь вспышкой в моменте. Мы отреагировали таким образом, потому что в наши плохие моменты или плохие отрезки сезона, в феврале и марте, когда мы теряли очки, многие люди говорили неправильные вещи, как нам казалось".



"Если вы спросите этих людей, они скажут, что говорили правильные вещи, но с нашей точки зрения они не были правильными. И причина этого в том, что у нас самая молодая команда в истории Премьер-Лиги, но в то же время они — мужчины".



"Я также использовал критиков, чтобы сказать: "Парни, сегодня это возможность для нас показать, что мы не молоды, что мы достаточно зрелы, можем сражаться и делать правильные вещи", — цитирует Мареску Sky Sports.