Мареска ответил критикам "Челси"

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска ответил критикам, которые не верили в способность его команды попасть в Лигу Чемпионов.

В заключительном туре Премьер-Лиги "Челси" одержал победу 0:1 в гостях у "Ноттингем Форест" благодаря голу Леви Колуилла.



Этот результат позволил "Челси" квалифицироваться в Лигу Чемпионов, не завися от результатов конкурентов.



По словам Марески, он всегда верил в свою команду — в отличие от многих людей, указывавших на молодость и дефицит опыта в составе "Челси".



"У меня не было никаких сомнений насчет своих игроков. Сомнения были снаружи".



"Люди считали, что они знают ответ и знают правду. Они говорили, что мы слишком молоды и недостаточно хороши".



"Они думали, что мы попадем в Лигу Чемпионов, только если "Астон Вилла" потеряет очки (против "Манчестер Юнайтед")".



"Они говорили, что мы не сможем победить на этом поле, потому что мы слишком молоды и неопытны".



"К сожалению для них, все они ошиблись. Ошиблись все те, кто знали правду и имели ответ на все. Поэтому, выражаясь по-английски, я скажу им всем: "Съ***тесь".



"12-е место два сезона назад, шестое — в прошлом сезоне. В этом — четвертое с, наверное, самым молодым составом в истории Премьер-Лиги".



"Сити" проиграл здесь (на "Сити Граунд"), "Арсенал" сыграл вничью здесь, "Ливерпуль" сыграл вничью здесь. А "Челси" победил. Это непросто. Эти игроки показали, насколько они хороши".



"К сожалению, мы в той сфере, где люди — вы — судите нас по результатам. Если бы мы не смогли выиграть матч сегодня, все вы, наверное, сочли бы этот сезон катастрофой", — цитирует Мареску Sky Sports.